L’icône allemande de la F1 annonce sa retraite

Sebastian Vettel quittera la Formule 1 à la fin de la saison

La légende de la course automobile allemande Sebastian Vettel a annoncé qu’il se retirerait de la Formule 1 à la fin de la saison 2022. Le quadruple champion du monde court actuellement pour Aston Martin.

Vettel, 35 ans, a confirmé la nouvelle dans un message vidéo Instagram aux fans jeudi dans lequel il a cité le désir de passer plus de temps avec sa famille comme étant en partie à l’origine de la décision.

“J’adore ce sport, il est au centre de ma vie depuis que je me souvienne. Mais même s’il y a de la vie sur la bonne voie, il y a aussi de la vie hors de la voie. Être pilote de course n’a jamais été ma seule identité. dit l’Allemand.

Vettel a ensuite énuméré ses passions et ses traits de personnalité, avant de faire allusion à son intérêt pour l’activisme social et environnemental en disant : “Je sens que nous vivons à une époque décisive, et la façon dont nous façonnerons tous ces prochaines années déterminera nos vies.”

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Sebastian Vettel (@sebastianvettel)

La place de Vettel est assurée parmi les coureurs les plus titrés de tous les temps.

Il a remporté quatre titres mondiaux successifs avec Red Bull entre 2010 et 2013. Il reste le plus jeune champion de F1 de tous les temps, remportant son premier titre à l’âge de 23 ans, 4 mois et 11 jours.

Il a ensuite passé six saisons avec l’emblématique équipe Ferrari avant de passer à Aston Martin pour la campagne 2021.

En termes de victoires globales en Grand Prix, Vettel se classe troisième de tous les temps, derrière son compatriote et septuple champion du monde Michael Schumacher, et l’actuelle icône de la course britannique Lewis Hamilton.

LIRE LA SUITE: Un coureur russe se prépare pour ses débuts en NASCAR