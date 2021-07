L’iCloud de Lori Vallow révèle la dernière photo du fils assassiné JJ et des photos de munitions le jour de sa disparition

Un TROVE de photos et d’e-mails ont été publiés par la police dans le cadre de l’enquête sur Lori Vallow et semblent montrer la dernière photo de son fils de sept ans avant qu’elle ne l’ait prétendument assassiné, lui et sa sœur.

Les photos, qui ont été récupérées sur le compte iCloud de la « maman culte », comprennent une photo du fils JJ en pyjama rouge daté du 22 septembre 2019, qui, selon les enquêteurs, est la dernière photo du garçon vivant.

Une photo semble être la dernière prise de JJ avant son assassinat Crédit : Fox 10 Phénix

Deux autres photos de l’iCloud montrent des munitions d’un magasin d’armes à feu de l’Idaho Crédit : Fox 10 Phénix

Deux autres photos prises un jour plus tard montrent des munitions d’un magasin d’armes à feu de l’Idaho.

Une autre photo d’un billet d’avion révèle que Vallow avait réservé un vol sous un faux nom de l’Idaho à Phoenix-Mesa Gateway le lendemain du jour où le frère de Vallow a tenté de tirer sur Tammy Daybell.

Tammy était à l’époque mariée au mari de Vallow, Chad Daybell.

D’autres photos prises dans un hôtel californien semblent dater du 28 novembre au 1er décembre, lorsque la police recherchait les deux enfants de Vallow.

Les coups de feu ont été diffusés par la police avec 2 500 e-mails expurgés après que Vallow a été inculpée de complot en vue de commettre un meurtre dans la mort de son ancien mari.

Chad Daybell est accusé du meurtre de son ex-femme Tammy Crédit : Fox 10 Phénix

Les photos contiennent des preuves que Vallow a réservé un billet d’avion sous un faux nom Crédit : Fox 10 Phénix

L’ex de Vallow, Charles Vallow, a été abattu par son frère, Alex Cox, le 11 juillet 2019 lors d’une dispute sur la garde de leur fils JJ.

La police a initialement décidé que Cox agissait en état de légitime défense, mais l’affaire a été rouverte peu de temps après la disparition des enfants de Vallow en septembre 2019.

Vallow et son cinquième mari, Chad Daybell, ont été arrêtés à Hawaï en février après que le couple n’a pas signalé la disparition de ses deux fils en septembre de l’année dernière.

La coiffeuse de l’Idaho a été accusée de désertion et de non-soutien de ses enfants après que la police a déclaré qu’elle avait menti sur leur sort et même sur leur existence.

Le couple a été inculpé par un grand jury d’accusations de meurtre au premier degré pour la mort des enfants.

Le 9 juin 2020, les enquêteurs ont trouvé les « restes carbonisés » des enfants de Vallow enveloppés dans des sacs en plastique et enterrés dans un cimetière pour animaux de compagnie sur la propriété de Daybell.

Daybell est également accusé d’avoir mis fin à la vie de son ex-femme, Tammy Daybell, qui était à l’origine décédée de causes naturelles, mais les enquêteurs ont rouvert l’affaire après l’exhumation de son corps en décembre 2019.

Daybell a plaidé non coupable à ses accusations juste un jour après qu’une requête a été déposée pour l’engager après qu’elle a été déclarée inapte à subir un procès.

En juin, Vallow a subi une évaluation psychologique et son « aptitude à continuer » a été remise en question par son avocat.

Bien qu’il ait été précédemment jugé inapte au procès, l’évaluation psychologique a révélé que Vallow « n’est pas dangereusement malade mentalement ».

« L’évaluation complète a déterminé qu’à l’heure actuelle le défendeur n’est pas compétent pour procéder et recommande un traitement réparateur », indiquent les documents d’évaluation.

Daybell, auteur de plusieurs romans apocalyptiques, a été expulsé de l’église des Saints des Derniers Jours l’automne dernier avec Vallow après que Daybell se soit proclamé prophète.