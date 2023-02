Licenciements sur eBay : 500 postes supprimés

Dans une note aux employés, le PDG Jamie Iannone a déclaré que la société avait décidé de procéder à des coupes après avoir examiné l’environnement macroéconomique mondial au cours des derniers mois. Il a déclaré que les réductions renforceront la capacité d’eBay à offrir de meilleures expériences à ses clients et aideront eBay à se concentrer sur les domaines où elle peut avoir le plus d’impact.

“Il est important de noter que ce changement nous donne un espace supplémentaire pour investir et créer de nouveaux rôles dans des domaines à fort potentiel – nouvelles technologies, innovations clients et marchés clés – et pour continuer à nous adapter et à nous adapter à l’évolution du paysage macro, du commerce électronique et de la technologie”, a écrit Iannone. dans la version.

Il a déclaré que les employés concernés seront informés au cours des prochaines 24 heures.

L’annonce de licenciement de l’entreprise marque la dernière série de suppressions d’emplois dans l’industrie de la technologie, car Zoom a également annoncé son intention de supprimer environ 1 300 emplois mardi. En janvier, Google a révélé son intention de licencier plus de 12 000 travailleurs, Microsoft a dévoilé son intention de licencier 10 000 employés et Salesforce a annoncé son intention de licencier 7 000 travailleurs.