Licenciements. Pertes. Cours de l’action en chute libre. Ces gagnants de la pandémie ont maintenant du mal

Peu d’entreprises ont prospéré plus au milieu des bouleversements économiques de la pandémie que Peloton.

Les personnes ne pouvant (ou ne voulant pas) aller au gymnase, les consommateurs se sont précipités pour acheter son équipement d’exercice et, plus important encore, pour s’inscrire à ses cours en ligne. Peloton a publié ses premiers bénéfices trimestriels au cours de l’année civile 2020, alors que les revenus ont bondi de 139% et que l’action a grimpé de 434%.

Le coup de pouce a été de courte durée. Alors que les gymnases rouvraient et que les abonnements aux cours et les ventes d’équipements chutaient, les perspectives de l’entreprise ont également chuté.

Jeudi, après avoir affiché une perte fiscale au quatrième trimestre pire que prévu, le PDG de Peloton, Barry McCarthy, a écrit dans une lettre aux investisseurs que «les opposants examineront nos performances financières au quatrième trimestre et verront un creuset de revenus en baisse, une marge brute négative et plus profond pertes d’exploitation. Ils diront que cela menace la viabilité de l’entreprise.

McCarthy, cependant, voit de grandes choses devant l’entreprise malgré ses malheurs, affirmant que Peloton a fait des progrès significatifs dans ses efforts de redressement et endigué son taux de consommation de trésorerie.

Les investisseurs ne partagent pas sa foi. Les actions ont perdu plus de 90 % de leur valeur depuis la fin de 2020 et valent désormais moins de la moitié de ce qu’elles valaient au début de cette année-là.

Peloton n’est pas le seul vainqueur de la pandémie à s’être récemment transformé en perdant post-pandémique. De nombreuses entreprises qui se sont convaincues – et ont convaincu les investisseurs – qu’elles étaient bien placées pour continuer à croître une fois que Covid s’est retiré se sont avérées fausses.

Voici quelques autres étalons de 2020 qui sont devenus ratés en 2022.

La pandémie a obligé les gens à rester chez eux et, dans des millions de cas, à commencer à travailler à partir de là. Beaucoup ont pris l’argent qu’ils économisaient en ne faisant pas la navette ou en ne partant pas en vacances pour acheter des meubles et d’autres articles pour embellir leur maison.

Cette frénésie d’achat d’articles pour la maison s’est arrêtée brutalement. Les consommateurs ont changé leurs priorités d’achat, en particulier au milieu des prix exorbitants des produits essentiels tels que la nourriture et l’essence qui ont forcé de nombreux ménages à réduire leurs achats non essentiels. Maintenant, de tels achats sont plus susceptibles d’être pour des choses comme des plans de voyage longtemps retardés plutôt que pour plus de choses.

Le changement des dépenses a touché un large éventail de détaillants, y compris des géants tels que Walmart et Target. Mais peut-être que l’enfant d’affiche pour les entreprises sous le choc de ce changement est le détaillant en ligne d’articles pour la maison Wayfair, qui vient d’annoncer qu’il supprime 5% de son personnel. En faisant cette annonce, le PDG a admis que la société avait été beaucoup trop optimiste quant à son potentiel de croissance continue.

« Nous avons considérablement développé Wayfair pour suivre le rythme de la croissance du commerce électronique dans la catégorie des maisons. Nous voyions les vents favorables de la pandémie accélérer l’adoption des achats en ligne, et j’ai personnellement insisté pour embaucher une équipe solide pour soutenir cette croissance », a déclaré le PDG Niraj Shah dans une lettre au personnel annonçant les licenciements. « Cette année, cette croissance ne s’est pas matérialisée comme nous l’avions prévu. Notre équipe est trop grande pour l’environnement dans lequel nous nous trouvons actuellement et nous devons malheureusement nous adapter.

Ce n’est pas seulement que l’entreprise ne se développe pas aussi vite qu’elle l’avait été. Comme Peloton, Wayfair est passé à l’envers et à l’encre rouge. Les revenus des six premiers mois de cette année sont en baisse de 14%, et il vient de déclarer une perte nette de 697 millions de dollars contre un bénéfice de 149 millions de dollars au cours de la même période de 2021.

L’action Wayfair, qui a grimpé de 482 % entre fin mars 2020 et fin mars 2021, a essentiellement renoncé à tous ces gains.

La société canadienne de logiciels qui aide les détaillants à vendre en ligne a également été un grand gagnant lorsque les entreprises ont été contraintes de se tourner vers le commerce électronique en raison de la pandémie. Le mois dernier, son fondateur et PDG a annoncé que Shopify réduisait 10% de son personnel parce que son pari de croissance continue “n’a pas porté ses fruits”.

“Shopify a toujours été une entreprise qui fait les gros paris stratégiques que nos commerçants exigent de nous – c’est ainsi que nous réussissons”, a écrit le PDG Tobi Lutke dans une note au personnel annonçant les licenciements.

Le pré-Covid de l’entreprise La croissance du commerce électronique a été régulière et prévisible, a-t-il déclaré, mais les premiers jours de la pandémie ont entraîné une augmentation jamais prévue des ventes.

«Cette poussée était-elle un effet temporaire ou une nouvelle normalité? Et donc, compte tenu de ce que nous avons vu, nous avons placé un autre pari : nous parions que le mix de canaux – la part des dollars qui transitent par le commerce électronique plutôt que par la vente au détail physique – ferait un bond en avant permanent de cinq, voire dix ans”, a-t-il déclaré. “Nous ne pouvions pas le savoir avec certitude à l’époque, mais nous savions que s’il y avait une chance que cela soit vrai, nous devions agrandir l’entreprise en conséquence.”

Les bons moments ne se sont pas évaporés aussi rapidement que pour certains des autres vainqueurs de la pandémie. Mais ils ont certainement reculé.

Alors que les revenus ont augmenté de 18 % au cours des six premiers mois de l’année par rapport à l’année précédente, les coûts de Shopify, y compris pour la recherche et le développement, ont presque doublé. La société a également subi une perte de papier de 1 milliard de dollars sur ses investissements en actions au deuxième trimestre, la faisant passer à une perte nette de 2,7 milliards de dollars pour la période, contre un bénéfice de 2,1 milliards de dollars un an plus tôt.

Les actions de la société ont continué de se maintenir jusqu’en 2021, mais ont baissé de 75 % jusqu’à présent cette année.

La plate-forme de réunion en ligne n’est pas confrontée aux mêmes défis que certains des autres anciens gagnants de la pandémie. Des millions de personnes travaillent encore à distance, au moins une partie du temps, et Zoom (ZM) est toujours rentable. Mais les bénéfices ont chuté de 71% au premier semestre de cette année en raison de l’augmentation des coûts. La société a dépassé les prévisions de bénéfices et le cours de son action est toujours juste au-dessus des niveaux d’avant la pandémie.

Zoom a fait état de revenus plus faibles que prévu cette semaine et a donné des perspectives qui ont déçu les investisseurs, faisant chuter les actions de 17 % le jour où la société a publié ses résultats.

Pour l’année, les actions Zoom sont en baisse de 56% et en baisse de 86% depuis leur pic fin octobre 2020, lorsque la pandémie faisait rage et qu’il n’y avait pas de vaccins largement disponibles.

Une partie du blâme pour la chute peut être imputée aux investisseurs, qui ont pris de l’avance et ont fait grimper le cours de l’action de 765 % entre la fin de 2019 et son pic 10 mois plus tard.

De plus, chaque bonne nouvelle concernant la lutte contre Covid a été considérée comme une mauvaise nouvelle pour Zoom : les actions ont chuté de 25 % dans les deux jours suivant l’annonce du succès de Pfizer dans les essais cliniques d’un vaccin Covid en novembre 2020.

Netflix a eu beaucoup de succès bien avant que quiconque n’entende parler de Covid-19. Même face à une concurrence accrue en matière de streaming, la plate-forme a connu une année 2019 réussie, car deux films originaux, “The Irishman” de Martin Scorsese et “Marriage Story” de Noah Baumbach, ont attiré à la fois les téléspectateurs et les meilleures nominations. “The Crown” est revenu pour une troisième saison avec un nouveau casting.

Avec cette gamme, les actions de Netflix (NFLX) ont gagné 21 % au cours de 2019, alors que ses revenus ont augmenté de 28 %. Le service a ajouté 27 millions d’abonnés dans le monde au cours de l’année.

Mais les choses se sont vraiment accélérées avec les fermetures pandémiques. Netflix a ajouté 16 millions d’abonnés au cours des trois premiers mois de 2020 et a terminé l’année en dépassant les 200 millions d’abonnés pour la première fois.

Les actions de Netflix ont également grimpé en flèche, leur valeur ayant plus que doublé depuis le début de 2020 pour atteindre un niveau record de 691,69 $ en novembre 2021.

Mais la concurrence s’est accrue. Au premier trimestre cette année, la société a perdu 200 000 abonnés dans le monde, la première baisse du nombre d’abonnés en une décennie, et loin du gain de 2,5 millions qu’elle avait précédemment prévu. Au deuxième trimestre, il a perdu 970 000 autres.

La société a également perdu le soutien des investisseurs. Les actions Netflix ont perdu près des deux tiers de leur valeur depuis le début de l’année, bien qu’elles aient rebondi après un creux de 12 mois en mai, lorsque les investisseurs se préparaient à des pertes d’abonnés encore plus importantes.