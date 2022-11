Licenciements de Twitter au Canada : au moins deux des meilleurs employés sont absents

TORONTO-

Les licenciements mondiaux orchestrés par le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, ont frappé le bureau canadien de l’entreprise, ses deux plus hauts dirigeants ayant annoncé qu’ils faisaient partie des coupes.

Paul Burns, directeur général des opérations canadiennes de l’entreprise, et Michele Austin, directrice des politiques publiques de Twitter pour les États-Unis et le Canada, ont annoncé vendredi leur départ du géant de la technologie basé à San Francisco sur les réseaux sociaux.

“Ça a été sauvage ces 4,5 dernières années”, a déclaré Brûle sur Twitter.

“Aux personnes, amis, partenaires et tweeps qui ont rendu cet endroit si spécial, merci pour toutes les aventures. Je vous aime tous tellement.”

Burns s’est joint à l’entreprise en 2018, occupant le poste le plus élevé de l’entreprise au Canada et, ces dernières années, a supervisé la création de son premier centre d’ingénierie canadien.

Austin est avec Twitter depuis aussi longtemps et a occupé un rôle de premier plan qui l’a vue représenter l’entreprise devant les comités gouvernementaux et aider à façonner les politiques électorales.

Austin a eu le “cœur brisé” d’annoncer sa mise à pied.

“Ça a été la course de cinq ans la meilleure, la plus folle et la plus gratifiante de ma carrière”, a-t-elle écrit sur LinkedIn.

“J’ai adoré chaque minute.”

Les licenciements interviennent après qu’une lettre envoyée jeudi aux employés, obtenue par plusieurs médias, a annoncé que les coupes auraient lieu vendredi “pour assurer le succès de l’entreprise à l’avenir”.

La lettre indiquait que tous les employés recevraient un e-mail vendredi, ceux qui conserveraient leur emploi trouveraient la missive dans leur boîte de réception professionnelle et ceux qui partaient recevraient des messages sur leurs e-mails personnels.

Tous les bureaux de Twitter resteront fermés pendant que les coupes sont effectuées et le personnel a été invité à rester à la maison, indique la note. Il a également été rappelé aux travailleurs de ne pas partager d’informations confidentielles sur l’entreprise sur les réseaux sociaux, avec les médias ou ailleurs.

“Nous reconnaissons qu’il s’agit d’une expérience incroyablement difficile à vivre, que vous soyez touché ou non”, indique la note.

“Nous vous sommes reconnaissants de vos contributions à Twitter et de votre patience alors que nous avançons dans ce processus.”

Musk, qui dirige également SpaceX et Tesla et a la citoyenneté canadienne, a dépensé 44 milliards de dollars américains pour acheter Twitter il y a environ une semaine.

Un dossier déposé en 2021 auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis a montré que Twitter emploie 7 500 personnes.

L’entreprise a fait son entrée sur le marché canadien en 2013, lorsqu’elle a annoncé qu’elle ouvrirait un bureau à Toronto dirigé par Kirstine Stewart, une ancienne dirigeante de CBC.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 4 novembre 2022.

