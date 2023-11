Licenciements chez Peacock et réduction du personnel chez NBCU Entertainment et Ad Sales

NBCUniversal a licencié moins de 50 employés répartis dans trois divisions : Peacock marketing, NBCUniversal Entertainment et ventes publicitaires.

La majorité de ces suppressions, environ 30 à 40, ont été effectuées chez Peacock dans le cadre d’une restructuration sous la direction du directeur marketing Shannon Willett, a déclaré une source au sein de l’entreprise. Variété.

L’initié affirme que les licenciements ne font pas partie d’une initiative de réduction des coûts au sein de la société appartenant à Comcast, mais plutôt d’une refonte de la vision du département qui verra Willett remplir presque tous ces rôles avec de nouveaux employés. L’équipe marketing de Peacock est divisée en cinq domaines d’activité sous Willett : création de marque et marketing ; Titre Création et marketing ; Stratégie marketing, planification, analyse et performance des médias ; Marketing de croissance et de cycle de vie ; et publicité, événements et engagement des talents.

Willett cherchera à remplir deux nouveaux rôles clés : vice-président exécutif de la création et du marketing de la marque et vice-président principal de la création et du marketing du titre.

« Beaucoup d’entre vous ainsi que nos partenaires nous ont dit que notre structure était complexe et nous sommes convaincus que cette approche rationalisée nous aidera à simplifier nos processus, à accélérer la prise de décision et à nous exposer à un éventail plus large de compétences en marketing pour apprendre et évoluer. nos carrières », a déclaré Willett dans une note au personnel annonçant la restructuration jeudi.

Le reste des licenciements ont été effectués au sein de l’équipe NBCUniversal Entertainment de Frances Berwick. La source affirme qu’aucun poste de haut niveau n’a été libéré dans le cadre de ces réductions.

Dans le domaine des ventes publicitaires, la source indique que trois postes de direction ont été libérés, dont celui de responsable des mesures, Kelly Abcarian. Ces départs ne sont pas considérés comme des licenciements par l’entreprise, mais sont le résultat des changements apportés par le nouveau président mondial Mark Marshall au sein de la division, notamment Alison Levin de Roku qui a été nommée mercredi présidente des ventes publicitaires.

Voir la note de Willett au personnel ci-dessous.

Salut tout le monde,

Je vous contacte aujourd’hui pour partager une mise à jour sur l’organisation Peacock Marketing. Compte tenu de la trajectoire de croissance de Peacock et du paysage changeant qui nous entoure, nous avons passé beaucoup de temps au cours de la dernière année à réfléchir à ce que nous pouvons faire en équipe pour mieux soutenir l’entreprise. Grâce à ce processus, nous avons reconnu une opportunité de réinventer la façon dont nous travaillons pour conduire la prochaine phase de croissance de Peacock. Aujourd’hui, nous annonçons une structure marketing évoluée qui nous permettra de travailler plus intelligemment, en apportant plus d’expertise et de stratégie en interne, et d’avancer plus rapidement en éliminant les silos et en approfondissant la collaboration au sein de notre équipe et avec nos partenaires clés.

Notre nouvelle organisation sera axée sur cinq piliers fondamentaux, chacun ayant un impact direct sur la stratégie commerciale : Création et marketing de marque; Titre Création et marketing; Commercialisation Stratégie, Planification, Analyse et Performance Médias; Marketing de croissance et de cycle de vie; et Publicité, événements et engagement des talents. Beaucoup d’entre vous ainsi que nos partenaires nous ont dit que notre structure était complexe et nous sommes convaincus que cette approche rationalisée nous aidera à simplifier nos processus, à accélérer la prise de décision et à nous exposer à un éventail plus approfondi de compétences en marketing pour apprendre et grandir dans notre domaine. carrières.

Voici un aperçu de notre nouvelle structure et des cinq domaines d’activité qui relèvent de moi :

· Création et marketing de marque: Ce nouveau pilier sera responsable du positionnement, de la stratégie et de l’identité de la marque, dirigé par le vice-président exécutif de la création et du marketing de la marque, un nouveau rôle de direction pour lequel nous recrutons.

· Titre Création et marketing: Cette nouvelle équipe supervisera la planification et l’exécution de nos campagnes Peacock scénarisées, non scénarisées et cinématographiques à titre unique et sera dirigée par le vice-président principal de la création et du marketing du titre, un nouveau rôle de direction pour lequel nous recrutons.

· Stratégie, Planification, Analyse et Performance Médias: Nicolas Julich continuera à diriger cette équipe avec une portée plus large, en se concentrant sur les décisions et les tests fondés sur les données dans l’ensemble de l’organisation marketing, ainsi que sur les médias de performance.

· Marketing de croissance et de cycle de vie: Anna Givre continuera de diriger cette équipe élargie, qui servira de plaque tournante principale pour nos efforts de marketing continus axés sur l’acquisition, l’engagement et la fidélisation des abonnés.

· Publicité, événements et engagement des talents : Cette équipe continuera d’être dirigée par Shannon Bucket englobe la publicité pour les séries et les films, les événements et l’engagement des talents, qui restent tous des moteurs clés de notre marque et de notre activité dans leur ensemble.

Comme vous l’avez peut-être entendu, certains collègues ont quitté l’entreprise à la suite de cette restructuration et nous avons eu des discussions avec ces membres de l’équipe aujourd’hui. De plus, nous recruterons également pour de nouveaux postes clés, y compris à des niveaux supérieurs, pour soutenir la nouvelle équipe.

À mesure que nous progressons dans cette transition, nous continuerons à partager autant que possible ce qui change, son impact sur vous et les opportunités qui nous attendent. Veuillez me rejoindre pour un marketing virtuel à tous mains demain à 9h30 PT/12h30 HE (invitation à suivre) où je passerai en revue notre nouvelle structure plus en détail. Merci de vous joindre à nous et de faire partie du prochain chapitre de notre histoire de croissance Peacock.

Shannon