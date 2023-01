Licenciements chez IBM : la société annonce 3 900 suppressions d’emplois, SAP près de 3 000

Hong Kong/Londres

IBM et SAP sont les dernières entreprises technologiques à supprimer des milliers d’emplois, alors qu’elles réorganisent leurs activités et que les bénéfices subissent la pression du ralentissement de l’économie mondiale.

IBM (IBM) a annoncé les coupes mercredi, affirmant qu’elles étaient liées au spin-off annoncé précédemment et à la vente de deux unités commerciales. Quelque 3 900 postes, soit 1,5 % de ses effectifs mondiaux, devraient disparaître. Le déménagement coûtera à IBM (IBM) environ 300 millions de dollars ce trimestre, a confirmé un porte-parole.

SAP (SAP), la plus grande entreprise de logiciels d’Europe, va licencier 2,5 % de ses 112 000 employés dans le monde, soit environ 2 800 employés, selon un rapport sur les résultats publié jeudi. La restructuration coûtera entre 250 millions d’euros (272 millions de dollars) et 300 millions d’euros (381 millions de dollars) ; les actions de la société ont baissé de 3,3% à Francfort.

Dans une présentation diffusée en direct aux journalistes, le PDG de SAP, Christian Klein, a déclaré que la restructuration était “ciblée” et permettrait à l’entreprise d’investir dans les domaines “où il est vraiment important pour SAP d’être compétitif à l’avenir”, en particulier son activité cloud.

La nouvelle survient alors que d’autres grandes entreprises technologiques réduisent leurs effectifs dans le monde en réponse aux sombres perspectives économiques mondiales et à la baisse de la demande de certains services numériques à la suite de la pandémie. La semaine dernière, Google (GOOGL) parent Alphabet et Microsoft (MSFT) ont chacun annoncé des licenciements de 12 000 et 10 000 travailleurs, respectivement.

Cela faisait suite à des plans similaires décrits par Amazon (AMZN) et Salesforce pour supprimer des milliers d’emplois, avec plus de 18 000 employés touchés chez le seul géant du commerce électronique. Le secteur technologique américain, qui a connu une vague d’embauches pendant la pandémie, a annoncé 97 171 suppressions d’emplois en 2022, soit une augmentation de 649 % par rapport à l’année précédente, selon le cabinet de conseil Challenger, Gray & Christmas.

Un porte-parole d’IBM a déclaré mercredi à CNN que les coupes de l’entreprise étaient entièrement liées à la réorganisation des deux unités commerciales concernées, “pas une action basée sur les performances de 2022 ou les attentes de 2023”.

Les unités concernées sont Kyndryl, une entreprise de services d’infrastructure informatique qui a été officiellement séparée d’IBM en novembre, et l’activité d’analyse des soins de santé d’IBM, qu’une société d’investissement est en train d’acquérir.

La société basée à New York a également annoncé mercredi des résultats mitigés, avec des revenus légèrement supérieurs aux attentes, mais un bénéfice d’exploitation et des flux de trésorerie disponibles inférieurs aux prévisions.

Les actions d’IBM étaient inférieures de 2 % dans les échanges avant commercialisation à New York.

Interrogé sur les perspectives de demande de logiciels de ses clients professionnels cette année, le PDG d’IBM, Arvind Krishna, a déclaré que la plupart des clients de l’entreprise semblaient confiants qu’ils “sortiraient plus forts”.

“Nous les voyons doubler”, malgré “différents vents contraires en 2023”, a-t-il déclaré aux analystes lors d’une conférence téléphonique.

Krishna a également noté que si d’autres entreprises technologiques ont peut-être récemment fait état de prévisions plus pessimistes, “la raison pour laquelle nous restons dans cet état d’esprit optimiste [is]nous n’avons pas d’activité de consommation.

“Je pense donc que, par conséquent, nous pourrions voir un sous-ensemble un peu différent de l’économie que ceux qui pourraient avoir une grande exposition directe à une entreprise de consommation”, a-t-il ajouté.

SAP a enregistré une baisse de 7 % de son bénéfice d’exploitation en glissement annuel en 2022, alors qu’elle a mis fin à ses activités en Russie et en Biélorussie, et a perçu moins de revenus provenant des licences logicielles. Il a déclaré que l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement, les ventes et le marketing avait également un impact sur les performances.