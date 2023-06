Licenciements à BCE : Bell supprime 1 300 emplois et ferme 6 stations de radio

TORONTO-

BCE Inc. supprime 1 300 postes, soit environ 3% de ses effectifs, et ferme ou vend neuf stations de radio alors que la société prévoit « d’adapter considérablement » sa façon de diffuser les informations.

L’entreprise affirme que les suppressions d’emplois sont en réponse à des politiques publiques et à des conditions réglementaires défavorables qu’elle ne peut plus attendre.

Le plan implique « de passer à une approche de salle de presse unique pour toutes les marques, permettant une collaboration et une efficacité accrues », a déclaré Richard Gray, vice-président des nouvelles chez Bell Média, dans une note de service interne distribuée au personnel mercredi matin et fournie à La Presse canadienne.

Dans une entrevue avec La Presse canadienne, le vice-président exécutif et chef des affaires juridiques et réglementaires de Bell, Robert Malcolmson, a déclaré que la branche médias de l’entreprise « ne peut pas se permettre » de continuer à fonctionner avec ses différentes marques – telles que CTV National News, BNN, CP24 , ses stations d’information télévisée et ses chaînes de radio locales – fonctionnant indépendamment les unes des autres.

Les postes éliminés comprennent une réduction de 6 % chez Bell Média, qui fait partie de la division Bell Canada de BCE Inc. Les avoirs de Bell Média comprennent le réseau de télévision CTV, des chaînes de télévision spécialisées, des stations de radio et des studios de production.

« C’est une consolidation de la collecte de nouvelles, de la diffusion de nouvelles », a déclaré Malcolmson.

« Nous combinons la fonction de production d’informations de manière horizontale afin que vous disposiez d’une plate-forme commune qui diffuse les informations au point de vente concerné à partir d’une équipe de direction. »

Les employés ont également été informés que Funny 1290 de Winnipeg, Funny 1060 de Calgary, TSN 1260 Radio d’Edmonton, BNN Bloomberg Radio 1410 et Funny 1040 de Vancouver, ainsi que NewsTalk 1290 de Londres fermeraient.

Bell Média vend également AM Radio 1150 et AM 820 de Hamilton, ainsi que AM 580 de Windsor, à un tiers non divulgué, sous réserve de l’approbation du CRTC.

Les postes de direction sont réduits de 6%, selon la société. Il y aura également 20 % de postes de direction en moins dans l’entreprise par rapport à 2020.

Dans une note interne distincte envoyée mercredi, le président de Bell Média, Wade Oosterman, a déclaré que le personnel touché par les compressions serait informé cette semaine. Environ 30 % des postes supprimés sont des postes actuellement vacants qui ne seront pas pourvus.

Il a déclaré aux employés que l’entreprise faisait face à « la migration en cours des revenus publicitaires vers des plates-formes numériques étrangères » telles que Facebook et Google, et au passage des abonnés au câble, au satellite et à la télévision par fibre aux plates-formes de streaming numérique.

« Nous sommes également confrontés à de fortes pressions économiques et inflationnistes, à une baisse des budgets des annonceurs et à un environnement réglementaire difficile qui a été trop lent à s’adapter », a déclaré Oosterman dans sa note au personnel.

VENT CONTRE LES MÉDIAS

Dans une lettre ouverte publiée en ligne mercredi, le président et chef de la direction de Bell Canada, Mirko Bibic, a déclaré que Bell Canada s’attend à perdre plus de 250 millions de dollars en revenus de téléphonie traditionnelle par an, tandis que ses opérations de nouvelles subissent 40 millions de dollars en pertes d’exploitation annuelles. Il a déclaré que les stations de radio Bell avaient vu leurs bénéfices réduits de moitié depuis le début de la pandémie de COVID-19.

« Les suppressions d’emplois sont conformes, mais inférieures aux réductions similaires annoncées par d’autres grandes entreprises de technologie et de médias en Amérique du Nord au cours des derniers mois », a déclaré Bibic.

En 2021, Bell Média a mis à pied 210 employés dans la région de Toronto.

Aux États-Unis, l’industrie des médias a annoncé plus de 17 000 suppressions jusqu’à présent cette année, le plus haut depuis le début de l’année, selon le rapport Challenger de mai 2023, qui suit les licenciements. Le deuxième plus haut depuis le début de l’année pour le secteur s’est produit en 2020, lorsque 16 750 coupes ont été annoncées jusqu’en mai.

Dans le cadre du passage de Bell à une salle de presse plus rationalisée pour toutes ses marques, Gray a déclaré que la productrice exécutive de CTV National News, Rosa Hwang, ne fait plus partie de la société, avec effet immédiat.

David Hughes, Ramneek Gill, Sophia Skopelitis et Jonathan Kay assumeront des rôles élargis au sein de la division des nouvelles alors que l’entreprise passe d’une structure de gestion « verticale » à « horizontale ».

Les bureaux étrangers de CTV à Londres, au Royaume-Uni, et à Los Angeles sont sur le point de fermer, et tous les postes basés dans ces endroits seront supprimés, tandis que son bureau de Washington « sera réduit pour se concentrer davantage sur les nouvelles importantes des États-Unis et les impacts sur le Canada, » dit Gray.

Pendant ce temps, l’équipe des nouvelles nationales de CTV ajoute des vidéastes dans quatre nouvelles provinces, y compris immédiatement à St. John’s, NL et Regina, Sask., avec d’autres à venir plus tard cette année à Fredericton, NB et Charlottetown, Î.-P.-É.

PRÉOCCUPATIONS DE POLITIQUE

Malcolmson a déclaré que les défis réglementaires affectant à la fois le côté des télécommunications et le bras des médias ont simplement laissé l’entreprise dans un « endroit peu enviable », sans autre choix que de procéder à des coupes généralisées.

« Nous essayons évidemment de le faire de la manière la plus humaine et la moins impactante possible », a-t-il déclaré.

« Cette chose affecte toutes les couches de l’entreprise et ne cible aucun groupe d’employés en particulier. »

Malcolmson n’a pas exclu de nouvelles mises à pied dans un avenir prévisible, affirmant que l’entreprise adoptera une approche attentiste vis-à-vis de l’environnement réglementaire.

Il a visé « l’intervention réglementaire implacable » du CRTC, sous la direction d’Ottawa, qui a priorisé les mesures visant à réduire le coût des services de télécommunication.

Notant que le coût du service sans fil a diminué d’environ 25 % et que le coût de l’Internet haute vitesse à large bande a augmenté de moins de 1 % au cours des trois dernières années, malgré la forte inflation globale au Canada, M. Malcolmson a déclaré : « Il est peut-être temps de déclarer victoire » pour Ottawa.

« Je pense que la sorte d’accent populiste du gouvernement sur les prix n’est pas nécessairement conforme à la réalité actuelle et le gouvernement a créé une structure industrielle extrêmement compétitive qu’il devrait permettre de jouer », a-t-il déclaré.

Malcolmson a également déploré le processus entourant deux projets de loi conçus pour aider le secteur canadien des médias en difficulté. Alors que le projet de loi C-18 obligerait des entreprises comme Google et Meta à payer les points de vente canadiens pour le contenu d’actualités qui apparaît sur leurs plateformes, il a déclaré que cela pourrait être inutile si les entreprises donnaient suite aux menaces de simplement restreindre ou bloquer les liens d’actualités sur leurs sites.

L’autre, le projet de loi C-11, vise à forcer des plateformes telles que Netflix, YouTube et TikTok à contribuer un pourcentage de leurs revenus canadiens à la production canadienne, mais Malcolmson a déclaré que cela ne résoudrait pas le « problème fondamental » que constitue le contenu américain populaire. « retenu » par les principales plateformes de streaming d’apparaître à la télévision canadienne.

Malcolmson a déclaré que Bell attendait une réforme réglementaire depuis des années et que la société avait décidé de ne pas retarder les réductions en attendant le résultat des consultations réglementaires sur ces projets de loi.

« Le temps d’attendre la réforme est révolu. Ces réformes pourraient ne jamais venir, nous avons donc la responsabilité envers nos actionnaires et nos employés de nous assurer que l’entreprise peut être positionnée pour la croissance future et cela signifie que nous devons donner du sens à notre structure de coûts. , » il a dit.

« Nous devons nous assurer que notre entreprise est en mesure de fonctionner de manière viable, et nous ne pouvons pas attendre deux ans et un autre, par exemple, 80 millions de dollars de pertes dans les nouvelles pour voir ce que le gouvernement pourrait faire.

« A un moment donné, on doit se dire : ‘Est-ce que ça vaut le coup de financer ça ?’



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 14 juin 2023



CTV News est une division de Bell Média, qui fait partie de BCE Inc.