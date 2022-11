Licencié par Twitter, puis tweetant à ce sujet

Chez Meta, plus de 58 000 employés ont un compte aveugle, soit environ les deux tiers du personnel. Environ 6 000 employés se sont inscrits au cours du dernier mois. Ils consultent l’application en moyenne trois fois par jour. Blind a constaté une augmentation similaire des inscriptions dans toutes les entreprises lors de la vague de licenciements en avril 2020.

M. Kim se rend compte que sa plate-forme met certains cadres mal à l’aise. Ils ne sont pas habitués à ce que leurs employés aient carte blanche pour parler de salaire, de primes, de leadership et de licenciements. D’autres services comme Slack donnent plus de pouvoir aux employeurs : ils peuvent limiter les réponses sur un canal et faire correspondre un commentaire à l’identité d’un travailleur. Mais M. Kim soutient que Blind est précieux pour les dirigeants, leur permettant de voir ce qui dérange leurs employés et de réagir avant que les tensions ne s’aggravent.

“C’est une chose à laquelle les entreprises ne sont pas habituées”, a-t-il déclaré. “Les canaux parrainés par l’entreprise comme Slack, les messageries internes ou les e-mails – ce sont toutes les choses que la plupart des entreprises peuvent contrôler.”

Il existe de nombreuses autres initiatives croissantes qui permettent aux travailleurs d’exposer les méfaits de l’employeur, en plus de tweeter leur chemin vers plus de transparence sur le lieu de travail. Lioness, par exemple, est une entreprise qui aide les travailleurs à partager des histoires de discrimination et d’inégalité avec les médias, et a soutenu des personnes dans des entreprises comme SpaceX, Apple et Glossier. La Californie a promulgué cette année une loi interdisant les accords de non-divulgation qui s’appliquent aux comportements illégaux, une loi dirigée par un ancien employé de Pinterest qui a dénoncé la discrimination au travail, notamment en publiant sur Twitter.

Mais la semaine dernière, alors que M. Musk a pris le contrôle de Twitter et a annoncé une multitude de propositions de mises à jour de l’entreprise, certains se sont demandé quels changements viendraient pour une plate-forme qui a représenté la transparence et le pouvoir des travailleurs pour tant de personnes.

Charlotte Newman, cadre supérieure chez Amazon, a trouvé un soutien inattendu de la part des abonnés de Twitter lorsqu’elle a décidé de poursuivre son employeur pour discrimination raciale et sexuelle. Elle a utilisé la plateforme pour partager ses expériences. Elle a reçu des messages de réconfort et d’encouragement d’amis, d’inconnus, dirigeants politiques et d’autres femmes qui avaient lutté contre la discrimination dans leurs propres entreprises.