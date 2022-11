Licencié de votre emploi technique ? Faites-le pour augmenter vos chances d’être embauché

Le monde de la technologie a été secoué par des licenciements massifs alors que des géants comme Meta, Twitter et Amazon, propriété d’Elon Musk, saignent des emplois dans un contexte d’incertitude économique. Le nombre de licenciements informatiques en 2022 représente à lui seul plus de la moitié de tous les licenciements depuis Covid-19, selon licenciements.fyiun site de suivi. “Les entreprises technologiques de toutes formes et tailles se réorganisent, évaluent soigneusement les dépenses et, finalement, licencient des employés”, a déclaré Erin Lau, directrice des opérations de service chez Insperity, une société de conseil en ressources humaines.

Cela crée un marché du travail tendu qui est “inondé de professionnels au chômage et de candidats qualifiés”, a-t-elle ajouté. Outre la concurrence intense, les demandeurs d’emploi sont également confrontés au défi d’acquérir des “compétences adaptatives” pour répondre aux besoins d’une industrie technologique en évolution rapide, a déclaré Pooja Chhabria, experte en carrière de LinkedIn. “Les entreprises sont constamment en mode perturbation, de sorte que les exigences d’aujourd’hui pour un emploi pourraient changer demain. Les employeurs sont donc désireux de recruter des talents technologiques agiles – non seulement ils répondent à un besoin spécifique d’aujourd’hui, mais ils possèdent des compétences pérennes pour répondre aux besoins. de l’avenir”, a-t-elle ajouté.

CNBC Make It s’est entretenu avec des experts en carrière qui ont des conseils pour les travailleurs technologiques licenciés qui recherchent de nouveaux emplois dans une économie difficile.

1. Investir dans le développement des compétences

Les compétences sont désormais “la nouvelle monnaie” au travail et les entreprises adoptent une approche d’embauche axée sur les compétences, a déclaré Chhabria. “L’année dernière, 40 % des recruteurs sur LinkedIn ont explicitement utilisé les données sur les compétences pour trouver des talents, ce qui représente une augmentation de 20 % d’une année sur l’autre”, a-t-elle ajouté. “Ce qui est plus révélateur, c’est que ces recruteurs sont 60 % plus susceptibles de trouver une embauche réussie en raison de ce changement d’approche.” Pour vous différencier de la concurrence, Chhabria a suggéré de prêter attention aux “domaines en croissance où des investissements sont réalisés”.

“Par exemple, nous avons vu d’importants investissements dans l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, de sorte que des compétences telles que SQL, Python et AWS sont toutes les compétences les plus demandées dans les logiciels et l’informatique avec une croissance significative depuis 2015.” Que vous cherchiez à mettre à jour vos compétences ou éventuellement à faire un virage de carrière, ne négligez pas vos compétences transférables, a-t-elle ajouté. “Souvent, pour pivoter vers l’emploi ou l’industrie que vous souhaitez, vous n’avez pas besoin de revoir complètement vos compétences et vous avez peut-être déjà les compétences similaires nécessaires pour changer de carrière.” La mise en place d’alertes d’emploi peut également aider à identifier les opportunités d’apprentissage, a déclaré Vicki Salemi, experte en carrière chez Monster.com.

“Commencez par la fin en tête. Parcourez les descriptions de poste pour examiner les compétences et les exigences des emplois que vous poursuivez pour combler les lacunes”, a-t-elle expliqué. “S’il y a une nouvelle certification, par exemple, dans la technologie que vous n’avez pas mais qui ressemble à ce que vous devriez et que c’est une tendance croissante, alors envisagez de la poursuivre.”

2. Le temps presse

La bonne nouvelle est qu’il existe encore des opportunités technologiques dans “d’innombrables industries”, a déclaré Salemi. Selon un Selon les recherches de Morgan Stanley ce mois-ci, des suppressions d’emplois majeures dans les industries non technologiques sont également peu probables, car “le [U.S.] l’économie dans son ensemble reste à court de personnel.” Chhabria a ajouté qu’il y a actuellement plus de 3,5 millions de postes ouverts en Asie-Pacifique dans des secteurs non limités à la technologie, tels que les services professionnels, la vente au détail, les soins de santé et les services financiers. “Comprendre les compétences dont vous avez besoin pour décrocher un emploi dans ces industries est une première étape importante”, a-t-elle déclaré.

Bien qu’il y ait des emplois disponibles, les experts ont déclaré à CNBC Make It que le temps presse. “Lorsque je travaillais dans le recrutement en entreprise, je voyais généralement une diminution des candidatures en décembre, même si nous embauchions activement”, a déclaré Salemi. “Les demandeurs d’emploi auront moins de concurrence lorsqu’ils postuleront étant donné que la majorité des gens suspendent leur recherche jusqu’en janvier. N’attendez pas.” Chhabria de LinkedIn a accepté, affirmant qu’il y a encore “de nombreuses entreprises” qui embauchent maintenant et qu’être le premier à postuler donnera aux candidats un avantage supplémentaire. “Linked In [data] montre que vous avez quatre fois plus de chances d’être embauché pour un poste si vous postulez dans les 10 premières minutes, alors mettez en place des alertes emploi pour vous avertir dès qu’une offre d’emploi correspondant à vos critères est publiée, et postulez dès que possible, ” elle a ajouté.

Outre la mise en évidence des compétences techniques dans votre CV, les compétences non techniques telles que la gestion du temps et le service client sont également cruciales. “Dans cet environnement incertain, les employeurs mettent également davantage l’accent sur les compétences non techniques telles que la résolution de problèmes, la communication et la résilience. Ce sont des compétences clés que les travailleurs de la technologie doivent également démontrer car nous travaillons dans un environnement hybride avec des équipes réparties dans le monde entier. .”

3. Réseautage

Reconnaissant qu’il est naturel de se sentir anxieux et perdu après avoir été licencié, Chhabria a déclaré que “confronter de manière proactive” ces sentiments est la meilleure façon d’y faire face. “Faire partie d’une communauté et demander de l’aide en parlant à d’autres personnes dans une situation similaire pourrait également être utile”, a-t-elle ajouté. “Commencez par tendre la main à votre réseau… [that] peut être la première étape pour ouvrir la porte à des connexions et des conversations avec vos contacts actuels, qui pourraient être en mesure d’offrir des conseils, un soutien ou de faire des présentations qui peuvent vous aider à être embauché. »

Assurez-vous de vous engager et de vous renseigner régulièrement sur votre communauté professionnelle pour ouvrir la voie à des opportunités de mentorat, des conseils de carrière et des opportunités d’emploi potentielles. Pooja Chhabria Expert carrière, LinkedIn