Licences de mariage du comté de La Salle : 1er au 16 septembre 2022

Jaime Lee Walter de Seatonville et Kersten Michelle Kidd de Seatonville

Chad Edward Marshall d’Ottawa et Christie Renee Marshall d’Ottawa

Shannon Delane Ingram de Marseille et Debra Jean Hicks de Marseille

Josh Allen Moore d’Ottawa et Sarah Lynn Watson d’Ottawa

Aaron John Alvarez de Newark et Kelly Ann Berger de Newark

Michael Thomas Fabry de Peoria et Kristy Lynn Lybrand de Peoria

Casey Dylan Bailey d’Ottawa et Ashley Mae Geiger d’Ottawa

Eric John Neitzel de Streator et Sarah Jo Lotshaw de Streator

Jarred Oliver Johnson de Mendota et Alyson Contreras de Mendota

Brandon Gerald Urbance de Streator et Lily Baez Ramirez de Streator

Destiny Nicole Hancock de Marseille et Alexis MacKenzie Trompette de Marseille

Alexander Jonathen Hansen d’Ottawa et Geneviève Marie Rhoads d’Ottawa

Johny Thomas Longmire de LaMoille et Alison Maria Puente de LaMoille

Kermit Eugene Bennett IV de Sénèque et Essence Rain Budach de Sénèque

Tyler John Ptak de La Salle et Chelsea Rae Dombrowski de Compton

Dominic Leo Trivisonno de Channahon et Madison Leigh Staroba de Channahon

Dominic Micheal Shaddix du Pérou et Allison Brianna Lanham du Pérou

Lee Tyler Eilts de Gladstone, Mo. et Mary Beth Calfas de Gladstone, Mo.

Peyton Michael Graham Roop de Downs et Olivia Anne Borchelt de Downs

Kent Alan Wold du Pérou et Christina Eileen Callahan du Pérou

Richard Keith Culbreth de Schererville, Ind. et Olivia Jacquelyn Morrow de Schererville, Ind.

Parker Ryan Matthews de Mendota et Patience Elizabeth Stallings de Mendota

William Robert Fargher de East Peoria et Jessica Lynn Allen de East Peoria

Jeremy Paul Arbuckle du Pérou et Nicole Rose Boner du Pérou

Justin Thomas Kramer de Wonder Lake et Dayna Ann Walters de Wonder Lake

Leslie Shannon Smith d’Ottawa et Shannon Elizabeth Legg d’Ottawa

Nicholas Raymond Schillaci de Chicago et Erin Elizabeth Bonadeo de Chicago

Jacob Michael Neumann de Princeton et Kyndra Michelle Tour de Princeton

Patrick Jay Mâle de Kinsman et Heather Lynn Bingheim de Kinsman

Dennis Allen Laabs de Marseille et Holly June Kirk de Marseille

Christopher Steven Knapek de Joliet et Victoria Rose Santana de Joliet

Kyle James Truckenbrod de Mendota et Samantha Paige Manfredini de Cherry

Kristopher Andrew Zehr d’Ottawa et Amanda Nicole Weygand d’Ottawa

Zachary Allen Horn du Pérou et Amanda Jo Cadwallader du Pérou

Austin Michael Jackson du Pérou et Abigail Lane Einhaus du Pérou

Richard James Avery de Schaumburg et Shannon Leigh Diamond de Schaumburg

Spencer Austin Miskowiec du Pérou et Amber Nicole Edgcomb de La Salle

John Conrad Lewandowski de Chicago et Jane Ellen Veloria de Chicago