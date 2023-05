Licence de Wasps pour jouer dans la saison de championnat 2023/24 retirée par RFU; club déplacé vers le bas de la pyramide de jeu | Actualités du rugby à XV

Les guêpes ont vu leur licence pour participer à la saison de championnat 2023/24 révoquée par la RFU

La licence des Wasps pour jouer dans le championnat la saison prochaine a été révoquée, a annoncé la Rugby Football Union.

Après être entrés dans l’administration puis avoir imposé la relégation de la Premiership au cours de cette saison, les Wasps ont obtenu une route vers le deuxième niveau anglais pour le début de la saison prochaine sous une nouvelle propriété, à condition que certaines conditions soient remplies.

La RFU a confirmé jeudi que ceux-ci n’avaient pas été satisfaits, ce qui signifie que les guêpes passeront désormais au bas de la pyramide des matchs de rugby en Angleterre.

Une déclaration de la RFU disait: « La Rugby Football Union a retiré la licence permettant aux Wasps de continuer à jouer dans la structure de la ligue. Cela signifie que les Wasps ne pourront pas jouer dans le championnat la saison prochaine.

Les Wasps et les Worcester Warriors ont subi le même sort au cours de la saison, entrant dans l’administration et étant relégués de la Premiership

« Afin d’être sûr que les Wasps étaient en mesure de jouer dans le championnat, la RFU a fixé une date limite pour que le club respecte les engagements qu’il avait pris lors de la première approbation de la licence et se réengage à participer au championnat en 2023/24. Il s’agissait notamment de prouver le paiement des créanciers du rugby et de mettre en place des structures de gouvernance appropriées, notamment un conseil d’administration majoritairement indépendant et un processus de gestion des risques.

« La RFU était également préoccupée par le manque de progrès dans l’engagement du personnel d’entraîneurs et des joueurs. Le club a déclaré qu’il ne pouvait pas respecter ces engagements, se réengager à participer au championnat en 2023/24 ou engager du personnel de joueurs jusqu’à ce que de nouveaux financements soient obtenus.

Le directeur général de la RFU, Bill Sweeney, a confirmé la nouvelle jeudi, ajoutant que « ce n’est pas le résultat que personne dans le rugby voulait »

« La RFU avait travaillé avec les nouveaux propriétaires du club pour donner au club les meilleures chances de continuer dans la structure de la ligue et reconnaît les efforts déployés par les nouveaux propriétaires pour essayer d’y parvenir. Cependant, le conseil d’administration de la RFU a décidé que pour donner une certitude aux autres clubs, la licence pour continuer à jouer est retirée. »

Bill Sweeney, PDG de RFU, a ajouté: « Ce n’est pas le résultat que tout le monde voulait dans le rugby et tous ceux qui sont impliqués dans le club seront profondément déçus. Nous avons travaillé avec les nouveaux propriétaires au cours des six derniers mois pour essayer de garantir qu’un plan solide pourrait être mis en place pour que le club continue à jouer dans le championnat tandis que les joueurs et le personnel pourraient recevoir les sommes qui leur sont dues.

« La RFU travaille en étroite collaboration avec Premiership Rugby et la Rugby Players Association pour s’assurer que les joueurs sont soutenus. Nous travaillons également ensemble au rythme pour garantir que le jeu émerge de cette période difficile sur une base financière solide et saine. »