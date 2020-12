Bachelor Nation fait face à une rupture choquante juste avant les vacances.

Plus de quatre ans après avoir rencontré Licence au paradis, Carly Waddell et Evan Bass ont décidé de se séparer après trois ans de mariage.

« Nous avons pris la difficile décision de nous séparer », a déclaré l’ancien couple dans une déclaration commune à E! Actualités du mercredi 23 décembre. « Nous chérirons toujours notre temps ensemble et continuerons à nous respecter les uns les autres alors que nous nous concentrons sur ce qu’il y a de mieux pour l’avenir de notre famille. Nous apprécions grandement l’amour et le soutien de chacun et nous le demandons gentiment. merci de respecter la vie privée de notre famille pendant que nous naviguons. «

Le couple est fier de ses deux enfants dont un fils de 13 mois Charles « Charlie » Wolf et fille de deux ans Isabella « Bella » Evelyn. Evan a également trois fils aînés d’un précédent mariage.

Bien que le couple ait été largement absent des pages de médias sociaux l’un de l’autre ces dernières semaines, de nombreux fans pourraient affirmer que Carly et Evan étaient l’un des couples les plus forts issus de la franchise d’ABC.