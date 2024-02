L’iceberg A23a d’un milliard de tonnes tourne sur place

il y a 6 heures

Les vagues coupent ses murs et des morceaux se brisent pour former une armada environnante de « morceaux d’berges » de la taille d’un terrain de football et de « growlers » de la taille d’un camion.

Aujourd’hui, l’A23a couvre encore une superficie d’environ 3 800 km² (1 470 milles carrés), mais les processus d’érosion et de fonte ne feront que s’accélérer à mesure qu’il s’enfonce dans des eaux plus agitées et plus chaudes.