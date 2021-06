L’ICE de Biden a déclaré qu’il pouvait abandonner les affaires contre les migrants illégaux au milieu d’un arriéré de 1,3 MILLION – RT USA News

S’inspirant apparemment des procureurs progressistes soutenus par George Soros, l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) des États-Unis a publié des instructions sur la façon d’appliquer sélectivement la loi sur l’immigration pour réduire les expulsions.

« Le pouvoir discrétionnaire des procureurs est une caractéristique indispensable de tout système juridique fonctionnel. L’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites, le cas échéant, peut préserver des ressources gouvernementales limitées, obtenir des résultats justes et équitables dans des cas individuels et faire avancer la mission du ministère d’administrer et d’appliquer les lois sur l’immigration des États-Unis d’une manière intelligente et sensée qui favorise la confiance du public , « L’avocat en chef de l’ICE, John Trasviña, a écrit dans une note datée du 27 mai, dont l’existence a été signalée vendredi par BuzzFeed.





Trasviña aurait demandé à ses procureurs de se concentrer sur les priorités de l’administration Biden – menaces à la sécurité publique et à la sécurité nationale – et a déclaré qu’ils devraient tenir compte de la situation de l’immigrant et « atténuer » facteurs tels que les liens familiaux avec les États-Unis, les contributions à la communauté, la santé, l’âge, la grossesse et s’ils poursuivaient des études.

Lorsqu’ils décident d’abandonner ou de classer des affaires, les procureurs doivent également déterminer si l’immigrant est membre de l’armée ou apparenté à quelqu’un qui l’est, « probable » obtenir le statut, et « facteurs humanitaires » comme être victime de violence domestique et de crimes graves, avoir une maladie physique ou mentale, ou être un aidant naturel pour quelqu’un qui en souffre.

Procédures contre les migrants envisagées « important » les avoirs aux forces de l’ordre et à ceux qui aident les enquêtes sur les droits civils devraient également être réexaminés.

Trasviña a fait valoir que cette application sélective « conserver des ressources gouvernementales limitées ».





Il y a actuellement 1,3 million de cas dans le système judiciaire américain de l’immigration, un responsable de la sécurité intérieure a déclaré à BuzzFeed sous couvert d’anonymat, ajoutant que décider quand et comment appliquer la loi est « une façon certainement de montrer la fidélité à la loi… mais aussi de renforcer la foi que les lois sont appliquées d’une manière cohérente avec nos valeurs.

Le mémo Trasviña fait partie de l’annulation des politiques ICE et DHS adoptées sous l’administration Trump et d’un rétablissement des pratiques de la présidence de Barack Obama, qui « encouragé » procureurs à exercer leur pouvoir discrétionnaire lors de l’expulsion d’étrangers en situation irrégulière qui n’étaient pas « de gros criminels » ou des menaces à la sécurité nationale. L’administration Biden est toutefois allée encore plus loin, limitant la capacité des agents de l’ICE à arrêter les contrevenants dans les palais de justice et effaçant le terme juridique « étranger illégal » des communications officielles.

L’application sélective est devenue une tactique répandue dans les villes dirigées par les démocrates à travers les États-Unis, les procureurs locaux – généralement élus avec l’aide financière du mégadonateur George Soros – choisissant de ne pas porter plainte contre certaines catégories de délinquants, tout en jetant le livre à d’autres, souvent basés sur sur la politique.





Les nouvelles instructions peuvent également être un moyen pour l’ICE de contourner une injonction du tribunal contre le plan de Biden d’arrêter toutes les expulsions, bloqué par des États comme le Texas plus tôt cette année. S’il n’y a pas de poursuites, il ne peut pas non plus y avoir d’expulsions.

Parmi les décrets signés le tout premier jour au pouvoir de Joe Biden figurait une instruction à l’ICE de modifier son application des lois sur l’immigration. « en accord avec nos valeurs et nos priorités.

