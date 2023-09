Libye : répression contre les médias en pleine catastrophe | Inondations

La désinformation et les restrictions imposées aux médias ajoutent au chaos qui règne dans la ville de Derna, frappée par les inondations. De plus, préserver le passé du Nigeria sous forme imprimée.

Alors que les habitants de la ville de Derna comptent leurs morts, les autorités de l’est de la Libye expulsent les équipes de presse de la ville et échappent à tout examen minutieux de leur rôle dans la catastrophe.

Contributeurs :

Elham Saudi – Co-fondateur et directeur, Lawyers for Justice in Libye

Sami Zaptia – Rédacteur en chef, Libye Herald

Anas El Gomati – Directeur, Institut Sadeq

Sur notre radar :

Le magnat des médias Rupert Murdoch a annoncé cette semaine sa démission à l’âge de 92 ans, confiant les rênes de son empire à son fils. La journaliste Johanna Hoes explique les implications de cette décision tant attendue.

Archiver le passé du Nigeria sous forme imprimée

Fu’ad Lawal est un journaliste nigérian en mission ; pour créer une archive en ligne gratuite des journaux du pays depuis 1960. Meenakshi Ravi rend compte de l’ambitieux projet visant à faire revivre le passé du Nigeria.

Contributeurs :

Fu’ad Lawal – Fondateur, Archivi.Ng

Ruth Zakari – Rédactrice en chef, Zikoko

Toyin Falola – Auteur, Décolonisation des études africaines, professeur, Université du Texas à Austin