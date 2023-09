Libye : quatre footballeurs tués par des inondations catastrophiques

Après les inondations dévastatrices provoquées par la tempête Daniel, la Fédération libyenne de football (LFF) a confirmé la mort de quatre footballeurs.

La ville portuaire de Derna a été gravement détruite à la suite des inondations provoquées par la rupture de deux barrages. Les responsables de Tripoli, la capitale internationalement reconnue de la Libye, ont confirmé la mort d’environ 20 000 personnes et la disparition de milliers d’autres.

Une autre victime confirmée dans les tragiques inondations en Libye

La LFF a publié un message sur les réseaux sociaux exprimant sa sympathie pour les familles des joueurs et toutes les personnes touchées par la tragédie, ajoutant « Nous appartenons à Allah et c’est à Lui que nous retournerons ». Ils ont également confirmé que la catastrophe naturelle avait tragiquement coûté la vie à quatre footballeurs locaux, Shaheen Al-Jamil, Monder Sadaqa et les frères Saleh et Ayoub Sasi.

Les frères Sasi étaient d’anciens joueurs de l’académie du club de Premier League Darnes, basé à Derna, pour lequel Sadaqa a joué. Pendant ce temps, Al-Jamil venait de rejoindre son rival, Al-Tahaddi.

Selon BBC Sport Africa, un autre footballeur nommé Ibrahim Al-Qaziri faisait également partie des personnes qui ont péri dans les eaux de crue. Il a débuté sa carrière professionnelle dans différents clubs de Premier League en Libye avant de rejoindre le deuxième niveau Nusour Martouba.

Derna est la ville la plus durement touchée

Aux problèmes de Derna s’ajoutent les inondations qui ont détruit le stade de Darnes, le club local. Darnes est un club basé à Derna qui participe à la première division du football libyen. L’autre club local est Al-Afreky.

Symbole emblématique de la métropole, leur stade venait d’être restauré après avoir été dévasté par la guerre civile. Par ailleurs, la Fédération libyenne a également annoncé l’annulation des matchs prévus dans les prochains jours. Ils pourraient ainsi consacrer toute leur attention à la préparation des prochains matches de qualification pour la Coupe du monde.

Plusieurs organisations à travers le pays ont mené des activités de secours en faveur des victimes des inondations. Ils envoient des convois de nourriture et de biens d’urgence vers ce pays africain.

PHOTO : IMAGO / APAimages