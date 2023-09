Libye : des chercheurs fouillent les bâtiments évidés à la recherche de 10 000 disparus alors que le bilan des inondations augmente

DERNA, Libye (AP) — Les autorités libyennes ont limité vendredi l’accès à la ville inondée de Derna pour permettre aux chercheurs de creuser plus facilement dans la boue et les bâtiments creusés pour les plus de 10 000 personnes toujours portées disparues et présumées mortes. suite à une catastrophe qui a déjà coûté la vie à plus de 11 000 personnes.

Le bilan stupéfiant des morts pourrait encore s’alourdir en raison de la propagation des maladies d’origine hydrique et du déplacement des munitions explosives qui ont été balayées lors de la catastrophe. deux barrages se sont effondrés tôt lundi et a envoyé un mur d’eau jaillir à travers la ville, ont prévenu les responsables.

La catastrophe a apporté une unité rare à la Libye, riche en pétrole, qui après années de guerre et de troubles civils est divisé entre des gouvernements rivaux à l’est et à l’ouest du pays, soutenus par diverses milices et parrains internationaux. Mais les gouvernements opposés ont eu du mal à répondre à la crise, et les efforts de redressement ont été entravés par la confusion, les difficultés à acheminer l’aide vers les zones les plus durement touchées et la destruction des infrastructures de Derna, notamment de plusieurs ponts.

Les groupes humanitaires ont appelé le gouvernement à faciliter leur accès à la ville afin qu’ils puissent distribuer de la nourriture, de l’eau potable et des fournitures médicales indispensables aux survivants. Quatre jours après le début de la crise, l’absence de contrôle central à Derna était évidente, les habitants recevant des fournitures et des ressources dans certaines parties de la ville mais étant livrés à eux-mêmes dans d’autres.

Les équipes ont enterré les corps dans des fosses communes à l’extérieur de la ville et dans les villes voisines, a déclaré le ministre de la Santé de l’est de la Libye, Othman Abduljaleel.

Mais les responsables craignent que des milliers d’autres n’aient pas encore été découverts.

Un homme est assis près des tombes des victimes des crues éclair à Derna, en Libye, le vendredi 15 septembre 2023. Le nombre de morts dans la ville côtière libyenne de Derna a grimpé à plus de dix mille alors que les efforts de recherche se poursuivent à la suite d’une inondation massive alimentée par le rupture de deux barrages lors de fortes pluies, a annoncé jeudi le Croissant-Rouge libyen. (Photo AP/Yousef Murad)

Les corps « jonchent les rues, retombent sur le rivage et sont enterrés sous les bâtiments effondrés et les débris », a déclaré Bilal Sablouh, responsable régional de la médecine légale pour l’Afrique au Comité international de la Croix-Rouge.

« En seulement deux heures, un de mes collègues a dénombré plus de 200 corps sur la plage près de Derna », a-t-il déclaré.

Les plongeurs fouillent également les eaux au large de la ville côtière méditerranéenne.

Adel Ayad, qui a survécu à l’inondation, se souvient avoir vu les eaux monter jusqu’au quatrième étage de son immeuble.

« Les vagues ont emporté les gens du haut des immeubles et nous avons pu voir des gens emportés par les eaux de crue », a-t-il déclaré. Parmi eux se trouvaient des voisins.

Salam al-Fergany, directeur général des services d’ambulance et d’urgence dans l’est de la Libye, a déclaré jeudi soir que les habitants seraient évacués de Derna et que seules les équipes de recherche et de sauvetage seraient autorisées à y entrer. Mais il n’y avait aucun signe d’une telle évacuation vendredi.

Les responsables de la santé ont averti que l’eau stagnante ouvrait la porte aux maladies – mais ont déclaré qu’il n’était pas nécessaire de précipiter les enterrements ou de mettre les morts dans des fosses communes, car les corps ne présentent généralement pas de risque dans de tels cas.

DERNA, LIBYE – 14 SEPTEMBRE : Une vue des bâtiments endommagés lors des inondations dues à la tempête Daniel à Derna, en Libye, le 14 septembre 2023. (Photo de Hamza Al Ahmar/Agence Anadolu via Getty Images) Agence Anadolu via Getty Images

« Vous avez beaucoup d’eau stagnante. Cela ne signifie pas que les cadavres représentent un risque, mais cela signifie que l’eau elle-même est contaminée par tout », a déclaré le Dr Margaret Harris, porte-parole de l’Organisation mondiale de la santé, aux journalistes à Genève. « Il faut donc vraiment veiller à ce que les gens aient accès à de l’eau potable. »

Imene Trabelsi, porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge, a averti qu’un autre danger se cachait dans la boue : les mines terrestres et autres explosifs laissés sur place par le conflit prolongé du pays.

Il existe en Libye des restes d’explosifs datant de la Seconde Guerre mondiale, mais la plupart proviennent de la guerre civile qui a débuté en 2011. Entre 2011 et 2021, quelque 3 457 personnes ont été tuées ou blessées par des mines terrestres ou d’autres engins explosifs restants en Libye, selon le Observatoire international des mines terrestres et des armes à sous-munitions.

Même avant les inondations, Trabelsi a déclaré que la capacité de détecter et de retirer les mines des zones était limitée. Après les inondations, a-t-elle expliqué, des engins explosifs pourraient avoir été emportés vers de « nouvelles zones non détectées » où ils pourraient constituer une menace immédiate pour les équipes de recherche et une menace à plus long terme pour les civils.

RUPTURE DE BARRAGE, APRÈS INONDATIONS, DERNA, LIBYE — 13 SEPTEMBRE 2023 : 14 images satellite Maxar des installations portuaires après les inondations catastrophiques qui ont frappé la ville côtière libyenne de Derna. Veuillez utiliser : Image satellite (c) 2023 Maxar Technologies.

Selon le Croissant-Rouge libyen, les inondations ont fait jeudi 11 300 morts à Derna. 10 100 autres personnes ont été portées disparues, même s’il y a peu d’espoir que nombre d’entre elles soient retrouvées vivantes, a indiqué l’organisation humanitaire. La tempête a également tué environ 170 personnes ailleurs dans le pays.

Les médias libyens ont rapporté que des dizaines de migrants soudanais avaient été tués dans la catastrophe. Le pays est devenu un point de transit majeur pour les migrants du Moyen-Orient et d’Afrique fuyant les conflits et la pauvreté pour chercher une vie meilleure en Europe.

Les inondations se produisent souvent en Libye pendant la saison des pluies, mais rarement avec autant de dégâts. Les scientifiques ont déclaré que la tempête portait certaines des caractéristiques du changement climatique et que l’eau de mer extrêmement chaude pourrait avoir étant donné la tempête, plus d’énergie et lui a permis de se déplacer plus lentement.

Les responsables ont déclaré que le chaos politique en Libye avait également contribué aux pertes en vies humaines. Khalifa Othman, un habitant de Derna, a déclaré qu’il imputait aux autorités l’ampleur de la catastrophe.

« Mon fils, un médecin diplômé cette année, mon neveu et toute sa famille, mon petit-enfant, ma fille et son mari sont tous portés disparus et nous les recherchons toujours », a déclaré Othman. « Tout le monde est bouleversé et en colère – il n’y avait aucune préparation. »