Libye : 2 migrants égyptiens morts, 19 disparus après un chavirage

Le bateau transportait 27 migrants et a été retrouvé ce week-end au large de la ville de Tolmeitha, dans le nord-est du pays, à environ 110 kilomètres (68 miles) à l’est de Benghazi, a indiqué le Département de la lutte contre la migration illégale.

LE CAIRE – Un bateau transportant des migrants égyptiens a chaviré au large des côtes libyennes, faisant deux morts et 19 autres disparus et présumés morts, a annoncé lundi l’agence libyenne de lutte contre l’immigration clandestine, lors de la dernière tragédie migratoire en mer Méditerranée.

L’agence a déclaré dans un communiqué qu’au moins six migrants avaient survécu au naufrage. Deux corps ont été récupérés tandis que 19 autres sont toujours portés disparus et présumés morts, a-t-il ajouté.

L’agence a indiqué que le bateau était parti d’Egypte et avait chaviré au large de la Libye. Il n’a pas fourni plus de détails, y compris ce qui a provoqué le renversement du bateau.

Les migrants naviguaient apparemment vers l’Europe, une destination pour des milliers de personnes fuyant les conflits et la pauvreté au Moyen-Orient et en Afrique. Des dizaines de milliers de personnes tentent chaque année de traverser la mer Méditerranée pour atteindre les côtes européennes.

La Libye est devenue ces dernières années le principal point de transit pour les migrants fuyant la guerre et la pauvreté en Afrique et au Moyen-Orient. Le pays riche en pétrole a plongé dans le chaos à la suite d’un soulèvement soutenu par l’OTAN qui a renversé et tué l’autocrate de longue date Mouammar Kadhafi en 2011.