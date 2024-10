L’ibuprofène et d’autres AINS peuvent réduire le risque de délire postopératoire

Crédit : CC0 Domaine public



Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), tels que l’ibuprofène, pourraient aider à réduire le risque de délire postopératoire chez les patients, selon une étude présentée au Congrès annuel ANESTHÉSIOLOGIE 2024.

« Le délire postopératoire est une complication grave associée à un risque de problèmes de santé et même de décès après une intervention chirurgicale », a déclaré Steven M. Frank, MD, co-auteur de l’étude et professeur au département d’anesthésiologie et de médecine de soins intensifs de Johns Hopkins. Université de Baltimore.

« Les anesthésiologistes utilisent plusieurs méthodes pour tenter de prévenir cette complication, et nos recherches montrent qu’une simple intervention telle que donner aux patients un AINS pourrait être une autre option très efficace. »

Le délire postopératoire est un changement dans la fonction mentale qui peut provoquer de la confusion et survient chez jusqu’à 15 % des patients chirurgicaux. Chez certains patients à haut risque, comme ceux souffrant d’une fracture de la hanche, l’incidence peut être encore plus élevée. Il s’agit d’une complication importante chez les personnes âgées. La douleur, l’âge, le stress, l’anxiété et l’insomnie contribuent au risque de délire postopératoire.

Dans l’étude, les chercheurs ont analysé une vaste base de données de dossiers médicaux pour identifier les patients ayant subi une intervention chirurgicale sous anesthésie entre 2014 et 2023.

Les chercheurs ont regroupé les patients selon l’âge (18-64 ans et 65 ans ou plus) et les médicaments qu’ils ont reçus (acétaminophène uniquement, AINS salicylés (par exemple, aspirine) uniquement et AINS non salicylés (par exemple, ibuprofène, kétorolac ou célécoxib) uniquement) et ont comparé leurs taux de délire sur une période de sept jours après la chirurgie.

Les patients ont reçu les médicaments par voie orale ou intraveineuse le jour de l’intervention chirurgicale, avant ou pendant l’intervention. Pour les deux groupes d’âge, les AINS non salicylés ont réduit le risque de délire par rapport à l’acétaminophène et aux AINS salicylés.

Pour les patients âgés de 18 à 64 ans :

La comparaison entre les AINS non salicylés et l’acétaminophène a porté sur un total de 210 678 patients, avec 105 339 patients dans chaque groupe. Dans l’ensemble, les patients de ce groupe d’âge ayant reçu des AINS non salicylés présentaient un risque de délire postopératoire 22 % inférieur à ceux ayant reçu de l’acétaminophène.

La comparaison entre les AINS non salicylés et les AINS salicylés a inclus un total de 32 538 patients, avec 16 269 patients dans chaque groupe. Dans l’ensemble, les patients de ce groupe d’âge ayant reçu des AINS non salicylés présentaient un risque de délire postopératoire 70 % inférieur à ceux ayant reçu des AINS salicylés.

Pour les patients âgés de 65 ans ou plus :

La comparaison entre les AINS non salicylés et l’acétaminophène a porté sur un total de 72 130 patients, avec 36 065 patients dans chaque groupe. Dans l’ensemble, les patients de ce groupe d’âge ayant reçu des AINS non salicylés présentaient un risque de délire postopératoire 33 % inférieur à ceux ayant reçu de l’acétaminophène.

La comparaison entre les AINS non salicylés et les AINS salicylés a porté sur un total de 24 960 patients, avec 12 480 patients dans chaque groupe. Dans l’ensemble, les patients de ce groupe d’âge ayant reçu des AINS non salicylés présentaient un risque de délire postopératoire 45 % inférieur à ceux ayant reçu des AINS salicylés.

« Des études récentes montrent que l’acétaminophène aide à réduire le risque de délire postopératoire, mais notre étude est la plus vaste à montrer que les AINS non salicylés comme l’ibuprofène pourraient être encore plus efficaces pour réduire ce risque », a déclaré le Dr Frank.

« Nos résultats suggèrent que l’utilisation d’un AINS non salicylé pourrait rendre les interventions chirurgicales plus sûres en réduisant le délire postopératoire, éventuellement en utilisant moins d’opioïdes. Bien que des recherches supplémentaires devraient être effectuées sur ce sujet, nos résultats sont prometteurs. »

Le Dr Frank a ajouté que tous les AINS peuvent avoir des effets secondaires, notamment des nausées et des vomissements, une altération de la fonction rénale et un risque accru de saignement ou de coagulation excessive pendant une intervention chirurgicale, qui peuvent contrebalancer les avantages pour les personnes présentant le risque le plus faible de délire postopératoire, comme des patients plus jeunes. Il est important d’évaluer l’état de santé général et les facteurs de risque d’un patient avant d’utiliser des AINS pour réduire le délire postopératoire, a-t-il déclaré.

Le délire postopératoire peut avoir un impact significatif sur le rétablissement en augmentant le coût des soins, la durée du séjour à l’hôpital et le risque de conséquences plus graves, telles que le déclin cognitif, la démence, le déclin de la fonction physique, le placement dans un établissement de soins de longue durée et le décès. Pour réduire ces risques, les anesthésiologistes utilisent diverses méthodes, notamment en effectuant une évaluation avant la chirurgie pour identifier les personnes à risque et en ajustant leur plan d’anesthésie si nécessaire.

Pendant l’intervention chirurgicale, les anesthésiologistes surveillent les niveaux d’anesthésie pour garantir une sédation appropriée et utilisent des analgésiques non opioïdes lorsque cela est possible. Après l’opération, ils surveillent de près les patients et s’assurent qu’ils se lèvent et marchent dès que possible. De plus, ils discutent avec la famille de la façon d’éviter que leur proche ne soit désorienté en étant présents à son chevet et en s’assurant qu’il porte les appareils auditifs ou les lunettes dont il a besoin.

Fourni par la Société américaine des anesthésiologistes