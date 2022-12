Libre pendant un mois, Kherson peine toujours à déblayer les pièges russes

KHERSON, Ukraine (AP) – Une grenade à main truquée dans le bac à détergent de la machine à laver d’une maison de Kherson. Un panneau de signalisation dirigeant malicieusement les passants vers un champ de mines mortel. Un poste de police qui aurait abrité une chambre de torture mais qui reste tellement piégé que les équipes de déminage ne peuvent même pas commencer à chercher des preuves.

Dimanche marque exactement un mois depuis que les troupes russes se sont retirées de Kherson et de ses environs après une occupation de huit mois, suscitant la jubilation dans toute l’Ukraine. Mais la vie dans la ville du sud est encore très loin de la normale.

Les Russes qui partaient ont laissé derrière eux toutes sortes de mauvaises surprises et leur artillerie continue de frapper la ville depuis de nouvelles positions retranchées de l’autre côté du Dniepr. L’administration régionale a déclaré samedi que les bombardements du mois dernier avaient fait 41 morts, dont un enfant, à Kherson, et 96 avaient été hospitalisés.

L’accès des résidents à l’électricité va et vient, bien que l’eau soit en grande partie connectée et que le chauffage intérieur n’ait été restauré que très récemment – et seulement dans environ 70 à 80 % de la ville – après que les Russes aient fait exploser le mois dernier une centrale de chauffage géante. qui desservait une grande partie de la ville.

Pour les autorités et les citoyens, passer au crible les innombrables maux de tête et dangers laissés par les Russes, et se préparer à de nouveaux, est une corvée quotidienne.

Rien que vendredi, selon la filiale locale de la chaîne publique Suspilne, les forces russes ont bombardé la région 68 fois avec des tirs de mortiers, d’artillerie, de chars et de roquettes. Pendant ce temps, au cours du mois dernier, un total de 5 500 personnes ont pris des trains d’évacuation et des équipes de travail ont dégagé 190 kilomètres (115 miles) de route, a rapporté Suspilne.

Lorsque les camions d’aide sont arrivés il y a un mois, les habitants fatigués de la guerre et désespérés ont afflué vers la place centrale de Svoboda (Liberté) pour de la nourriture et des fournitures. Mais après une grève russe sur la place alors qu’une file de personnes faisait la queue pour entrer dans une banque fin novembre, ces grands rassemblements sont devenus moins courants et l’aide est distribuée à partir de points de distribution plus petits et plus discrets.

Les responsables régionaux affirment qu’environ 80% de la population d’avant-guerre de Kherson, qui comptait environ 320 000 habitants, ont fui après l’arrivée des Russes, quelques jours après le début de leur invasion le 24 février. . Ceux qui restent restent pour la plupart à l’intérieur car ils hésitent à faire des incursions dans les rues.

“La vie revient à la normale, mais il y a beaucoup de bombardements”, a déclaré Valentyna Kytaiska, 56 ans, qui vit dans le village voisin de Chornobaivka. Elle a déploré le “Bam ! Bam !” et l’incertitude troublante quant à l’endroit où les munitions russes pourraient atterrir.

Normal est un terme relatif pour un pays en guerre. On ne sait pas si ce que la Russie insiste pour appeler une « opération militaire spéciale » se terminera dans des jours, des semaines, des mois ou même des années.

En attendant, des efforts minutieux sont déployés pour établir un meilleur sens de la normalité, comme nettoyer le gâchis et les mines laissés par les Russes, par un hiver rigoureux.

“Les difficultés sont très simples, ce sont les conditions météorologiques”, a déclaré un membre de l’escouade militaire de déminage, qui porte le nom de guerre de Tekhnik. Il a dit que certains de leurs équipements ne fonctionnent tout simplement pas dans des conditions de gel “parce que le sol est gelé comme du béton”.

Le déploiement d’équipes supplémentaires pourrait aider à alléger la lourde charge de travail, a-t-il déclaré. “Pour vous donner une idée, au cours du mois de notre travail, nous avons trouvé et enlevé plusieurs tonnes de mines”, a déclaré Tekhnik, ajoutant qu’ils ne se concentraient que sur environ 10 kilomètres carrés (environ 4 miles carrés).

Dans le district de Beryslavskyi à Kherson, une route principale a été bloquée par un panneau indiquant « Mines Ahead » et redirigeant les passants vers une route plus petite. En fait, c’est cette route secondaire qui a été minée et a coûté la vie à des démineurs militaires. Quelques semaines plus tard, quatre policiers y sont également tués, dont le chef de la police de la ville septentrionale de Tchernihiv, venu aider Kherson à reprendre pied.

L’état général de délabrement des routes battues par les intempéries a aidé les Russes sortants à dissimuler leurs pièges mortels : les nids-de-poule, certains recouverts de terre, ont fourni un endroit pratique pour poser des mines. Parfois, les Russes coupaient l’asphalte pour faire eux-mêmes des trous.

Les équipes de déminage vont lentement de maison en maison pour s’assurer que les propriétaires ou les anciens résidents peuvent revenir en toute sécurité. Les experts disent qu’une seule maison peut prendre jusqu’à trois jours pour être nettoyée.

Un équipage a trouvé une grenade à main dans une maison, fourrée dans une machine à laver – la goupille placée de telle manière que l’ouverture du bac à détergent déclencherait une explosion.

Le poste de police principal de la ville, où des détenus auraient été torturés, est bourré d’explosifs. Lorsque les équipes de déminage ont tenté de s’y frayer un chemin, une partie du bâtiment a explosé – ils ont donc mis le projet de côté pour le moment.

Des questions à plus long terme demeurent : Kherson se trouve dans une région agricole qui produit des cultures aussi diverses que le blé, les tomates et la pastèque – un symbole régional. Les champs sont si fortement minés qu’il est peu probable qu’environ 30% des terres arables de la région soient plantées au printemps, a déclaré Technik le démineur. Un coup d’œil rapide révèle les sommets des mines antichar qui pointent dans les champs.

Même ainsi, après une nuit de bombardements de vendredi soir à samedi, Oleksandr Chebotariov, un habitant de Kherson, a déclaré que la vie avait été encore pire sous les Russes pour lui-même, sa femme et sa fille de 3 ans.

“C’est plus facile de respirer maintenant”, a déclaré le radiologue de 35 ans, avant d’ajouter : “Si les coups ne s’arrêtent pas avant le Nouvel An, je pars en vacances.”

Keaten a rapporté de Kyiv, en Ukraine. Evgeniy Maloletka de Kherson, en Ukraine, a contribué à ce rapport.

Inna Varenytsia et Jamey Keaten, The Associated Press