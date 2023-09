"Libre de vivre comme ils le souhaitent": La Haute Cour de Delhi réunit un couple de lesbiennes

La Haute Cour de Delhi a ordonné aux membres de la famille et aux proches d’une lesbienne de 22 ans de ne pas menacer ni faire pression sur elle ou son partenaire. Le tribunal a déclaré qu’ils étaient libres de vivre leur vie selon leur propre style.

L’ordonnance du tribunal est intervenue après que la femme ait déclaré qu’elle ne souhaitait pas retourner dans sa famille et qu’elle souhaitait rester avec son partenaire.

La femme est une adulte et ne peut pas être forcée de se rendre dans un endroit contre son gré, a-t-il déclaré, précisant que si l’une des parties violait son ordonnance, des mesures seraient prises à son encontre.

« Nous précisons par la présente que les parents, les proches et leurs associés ne doivent exercer aucune menace, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, ni exercer de pressions indues sur le requérant ainsi que sur le survivant. Le requérant et le survivant sont libres de vivre leur vie dans la société selon leur propre style », ont déclaré les juges Suresh Kumar Kait et Neena Bansal Krishna.

Le tribunal entendait une requête en habeas corpus déposée par le partenaire de la femme, qui affirmait qu’elle avait « disparu » et qu’elle aurait été emmenée par des membres de sa famille car ils étaient contre leur relation.

À la dernière date d’audience, la femme a été présentée devant le tribunal qui a alors ordonné à la police de l’emmener dans un refuge et de prendre les dispositions nécessaires pour qu’elle y soit hébergée et hébergée.

Le 29 août, la magistrature a déclaré : « Nous constatons que la femme a 22 ans et, conformément à la loi, elle ne peut être forcée de se rendre dans un endroit contre son gré ».

« Nous sommes d’avis que la femme est libre de rester avec qui et où elle veut », peut-on lire.

Le père de la femme, qui était également présent au tribunal, a assuré aux juges que tous ses documents et effets personnels lui seraient remis par l’intermédiaire d’un fonctionnaire de police.

Le banc a également permis au couple de vivre ensemble dans un endroit où résidait le pétitionnaire et a ordonné au Station House Officer (SHO) du poste de police concerné de partager le numéro de contact de la sous-inspectrice et de battre l’agent avec eux.

La Haute Cour avait auparavant ordonné aux parents et à l’oncle maternel de la femme de suivre des conseils afin de se préparer à l’accepter « selon ses souhaits ».

Cependant, le 29 août, la magistrature a été informée que lors de la séance de conseil, l’oncle de la femme avait déclaré devant le conseiller qu’elle avait subi un lavage de cerveau de la part de son partenaire.

Il a dit qu’il avait essayé de lire sur l’homosexualité, mais que sa famille avait eu du mal à l’accepter.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)