Des chercheurs australiens en intelligence artificielle (IA) ont démontré comment il est possible de former un système pour manipuler le comportement humain et la prise de décision, mettant en évidence l’épée à double tranchant qu’est la haute technologie moderne.

L’IA imprègne désormais la grande majorité de la société humaine contemporaine et régit de nombreuses façons dont nous communiquons, échangeons, travaillons et vivons. Il aide également dans des domaines allant des objectifs critiques tels que le développement de vaccins à la sphère plus banale de l’administration de bureau, et bien d’autres entre les deux.

Il régit également la manière dont les humains interagissent sur les réseaux sociaux de plusieurs manières.

Une nouvelle étude menée par des chercheurs du Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) Data61, a conçu et testé une méthode pour trouver et exploiter les vulnérabilités dans la prise de décision humaine, à l’aide d’un système d’IA appelé réseau neuronal récurrent.

Dans trois expériences qui opposaient l’homme contre la machine, les chercheurs ont montré comment une IA peut être formée pour identifier les vulnérabilités dans les habitudes et les comportements humains et les armer pour influencer la prise de décision humaine.

Dans la première expérience, les humains cliquent sur les cases rouges ou bleues pour gagner de la monnaie dans le jeu. L’IA a étudié leurs modèles de choix et a commencé à les guider vers la prise de décisions spécifiques, avec un taux de réussite d’environ 70%. Petits alevins, mais seulement le début.

Dans l’expérience suivante, on a demandé aux participants d’appuyer sur un bouton lorsqu’ils voyaient un symbole spécifique (une forme colorée) mais de s’abstenir d’appuyer sur le bouton lorsque d’autres symboles étaient affichés.

Le «but» de l’IA était d’organiser la séquence de symboles affichés aux participants de manière à les inciter à commettre des erreurs, augmentant éventuellement les erreurs humaines de 25%.

Dans la troisième expérience, le joueur humain prétendrait être un investisseur donnant de l’argent à un fiduciaire (l’IA) qui rendrait ensuite une somme d’argent au participant.

L’humain déciderait alors du montant à investir dans chaque tour successif du jeu, en fonction des revenus générés par chaque «investissement». Dans cette expérience particulière, l’IA s’est vu confier l’une des deux tâches suivantes: soit maximiser le montant d’argent qu’elle a gagné, soit maximiser le montant d’argent avec lequel le joueur humain et la machine se sont retrouvés.

Il excellait dans tous les scénarios, montrant qu’une IA pouvait en effet être formée pour influencer le comportement humain et les processus de prise de décision, bien que dans des circonstances limitées et assez abstraites.

Cette recherche, bien que de portée limitée pour le moment, fournit des informations terrifiantes sur la façon dont une IA peut influencer le « libre arbitre » humain, bien que dans un contexte rudimentaire, mais ouvre les possibilités d’utilisation (ab) à une échelle beaucoup plus grande, ce que beaucoup soupçonnent est déjà le cas.

Les résultats pourraient être utilisés pour de bon, influençant les décisions de politique publique afin de produire de meilleurs résultats en matière de santé pour la population, tout aussi facilement qu’ils pourraient être utilisés pour saper la prise de décisions clés, comme les élections, par exemple.

À l’inverse, les IA pourraient également être entraînées à alerter les humains lorsqu’ils sont influencés, les entraînant à déguiser leurs propres vulnérabilités, un aspect qui pourrait lui-même être manipulé ou piraté à des fins néfastes, ce qui complique encore les choses.

En 2020, le CSIRO a développé un cadre d’éthique de l’IA pour le gouvernement australien, en vue d’établir une gouvernance appropriée des IA orientées vers le public.

La semaine prochaine, le gouvernement australien devrait introduire une législation historique qui obligera Google et Facebook à payer les éditeurs et les diffuseurs d’informations pour leur contenu, qui est utilisé par les algorithmes respectifs des entreprises pour générer du trafic et générer des clics et, par conséquent, des revenus publicitaires, un élément central de leurs modèles commerciaux.

