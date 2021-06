Le comédien autrefois bien-aimé Bill Cosby, 83 ans, verra la liberté plus tôt que prévu, après que la plus haute cour de Pennsylvanie a annulé sa condamnation pour agression sexuelle.

La condamnation de Cosby a été annulée mercredi après qu’il a été constaté qu’un accord qu’il avait conclu avec un ancien procureur l’empêchait d’être poursuivi.

Connu pour ses émissions de télévision familiales comme « The Cosby Show » et « Fat Albert », Cosby a été accusé en 2015 d’avoir drogué et violé Andrea Constand.

COSBY EST LIBRE : la Cour suprême de l’Autorité palestinienne annule la condamnation de Bill Cosby et ordonne sa libération après avoir trouvé qu’un accord avec un ancien procureur avait empêché Cosby d’être inculpé dans cette affaire. pic.twitter.com/3bIW38WKmY – Breaking911 (@Breaking911) 30 juin 2021

Cosby a purgé plus de deux ans d’une peine de trois à 10 ans. Condamné au plus fort de l’ère #MeToo, le cas de Cosby a été jugé à deux reprises, la première fois se terminant par un jury dans l’impasse.

Dans la décision de la Cour suprême de Pennsylvanie, le juge David Wecht a déclaré que Cosby devait être « déchargé » et interdit toute poursuite future pour les mêmes chefs d’accusation.

Nous ne contestons pas que ce recours soit à la fois sévère et rare. Mais elle est ici justifiée, voire obligée.

Les avocats de Cosby ont fait valoir que l’accord précédent et la décision d’autoriser d’autres accusateurs à témoigner avaient entaché le procès de leur client. Un seul autre accusateur au-delà de Constand a été autorisé à témoigner lors du premier procès. Plusieurs autres ont été autorisés dans le nouveau procès.

Le comédien a été admissible à une libération conditionnelle pour la première fois en mai, mais a été refusé après avoir refusé de participer à des programmes de traitement pour délinquants sexuels.

Plusieurs autres femmes se sont également présentées pour accuser Cosby d’inconduite sexuelle, bien que la comédienne ait longtemps nié tout acte répréhensible.





Aussi sur rt.com

Bill Cosby a refusé la libération conditionnelle après avoir refusé une thérapie de traitement pour délinquants sexuels







Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !