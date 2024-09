Librairie Punto y Coma / Verduzco + Guerra

© Ariadna Polo

2024



Architectes principaux :



Alejandro Verduzco, Juan Pablo Guerra



Description textuelle fournie par les architectes. Punto y Coma est une librairie et un centre culturel qui cherche à susciter des interactions spontanées, en favorisant un réseau d’échange de connaissances collaboratives. Situé au 43 Álamos, dans le cadre d’un projet commercial axé sur le recyclage urbain à Querétaro, Punto y Coma exploite la structure architecturale existante de l’ancien condominium, en développant un aménagement fluide et sans porte. Le design est caractérisé par des murs courbes, invitant les utilisateurs à explorer et à découvrir librement chaque recoin de l’espace, créant ainsi une expérience dynamique et accueillante.

D’un geste linéaire simple, une longue table d’exposition unifie l’agencement et crée un circuit qui favorise une expérience de découverte continue. L’espace comprend différents coins adaptés à différents besoins : des zones ouvertes pour le repos et la socialisation aux espaces intimes idéaux pour la lecture et la réflexion. Par exemple, le Réfléchissant Space est un espace à usage indéfini qui crée une atmosphère intime pour les différentes activités du centre culturel. À l’arrière des locaux, on trouve un espace collaboratif offrant trois modes de travail distincts : une table bleue centrale, un stand avec des tables individuelles et un long bureau avec vue sur une petite cour.

Matériaux et mobilier fixe : L’intervention sur les lieux a consisté à comprendre le potentiel de l’espace et à sélectionner des matériaux qui mettent en valeur ses qualités. Le carrelage préexistant, qui faisait partie de la construction initiale, a été retiré pour révéler la dalle d’origine de la construction des années 1980. Cela a donné lieu à une finition en béton poli et brut sur les sols. Sur les murs et les plafonds, un stuc à la chaux fine de Nanocal a été appliqué, offrant une surface lisse et continue, et homogénéisant les différents espaces.

Le mobilier a été conçu sur mesure pour le projet. Les imposantes tables bleues ont été réalisées avec une structure en acier, recouverte de panneaux de ciment. En contraste avec le caractère massif et monolithique des tables, des bancs et des meubles de soutien en chêne américain finement travaillés ont été incorporés. Le bois naturel se marie avec la tonalité des murs, simplifiant la composition spatiale et laissant une toile neutre pour exposer de manière appropriée les livres et les objets disposés sur les étagères.

Le système d’étagères préfabriquées, basé sur des équerres et des bandes en aluminium naturel de JM Villegas, offre une flexibilité remarquable pour adapter les modules en fonction des besoins de taille et de hauteur. En même temps, les accents en acier naturel, comme le luminaire cylindrique central, soulignent le caractère unique et fonctionnel de l’espace. La combinaison des matériaux et du mobilier contribue au caractère ludique de l’espace, invitant l’utilisateur à sentir, toucher et expérimenter les éléments qui composent le projet.