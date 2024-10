Librairie Avant-Garde de Nujiang Grand Canyon / Tao (Trace Architecture Office)

© AOGVISION

+ 47

© AOGVISION

Description textuelle fournie par les architectes. En tant que dernier fleuve à écoulement libre en Chine sans barrages, le fleuve Nujiang serpente à travers les replis des montagnes Hengduan~ dans l’ouest du Yunnan, séparant les montagnes Gaoligong et la montagne enneigée Biluo à l’est et à l’ouest. La librairie Nujiang Grand Canyon de la Librairie Avant-Garde est située au sommet des montagnes Gaoligong, face à la rivière et aux deux montagnes sacrées des groupes ethniques Lisu et Bai.

© AOGVISION

En 2021, TAO a été invité par la Librairie Avant-Garde à concevoir trois nouveaux magasins dans la préfecture de Nujiang, marquant ainsi la troisième collaboration. Le site se trouve à Lushui, la capitale de la préfecture, située dans la partie sud de Nujiang. Entourée par les monts Biluo et Gaoligong, la ville sert de porte d’entrée sud du canyon de Nujiang ainsi que de première étape du voyage en amont d’Avant-Garde le long de la rivière.

© AOGVISION

Plan – Premier étage

© AOGVISION

Le village de Yangpo, où se trouve la librairie, est perché sur la crête du Gaoligong. C’est une colonie Lisu primitive depuis des générations. Les Lisu résidaient à l’origine dans les vastes vallées fluviales des rivières Yalong et Jinsha dans le Sichuan et le Yunnan et ont migré vers le nord-ouest du Yunnan en raison de la menace de guerre au milieu du XVIe siècle, formant l’un des groupes ethniques dominants le long de la rivière Nujiang. Adaptés au terrain accidenté, ils ont développé des outils distinctifs, notamment des arbalètes et des flèches, qui sont devenus un totem culturel et une source d’inspiration majeure pour le projet.

© AOGVISION

Le projet est situé à l’entrée du village de Yangpo face au canyon, incarnant naturellement la frontière entre civilisation et nature. Le site possédait à l’origine une plate-forme d’observation inachevée offrant une vue panoramique sur le canyon, offrant un point de vue privilégié sur les montagnes Hengduan, qui a également donné le nom de « Librairie Avant-Garde du Grand Canyon de Nujiang ».

© AOGVISION

Les conditions uniques du site ont façonné la vision initiale de l’architecte d’un volume s’étendant vers l’avant. La pente raide et les montagnes imposantes, combinées à la structure saillante, ont transformé la librairie en une plateforme suspendue. Les lecteurs présents dans l’espace sont entourés de vues sur les canyons depuis le nord, l’est et le sud, créant ainsi l’impression de marcher parmi les nuages.

© AOGVISION

Diagramme – Collage de concepts

© AOGVISION

Cet emplacement privilégié se positionne également comme l’emblème du village et le visage public de la Librairie Avant-Garde. Ainsi, le bâtiment doit servir de symbole marquant et avant-gardiste tout en entretenant un dialogue avec le village, distinctif mais harmonieusement intégré à son environnement.

© AOGVISION

La manière dont l’architecture équilibre l’individualité avec le contexte local est la question centrale tout au long de la conception. Le village de Lisu, qui s’étend le long de la crête des monts Gaoligong, incarne à la fois de fortes caractéristiques naturelles et une identité culturelle à laquelle l’architecture doit répondre.

Coupe transversale

En tant que colonie ancestrale Lisu, le village de Yangpo s’est développé de manière organique le long des contours, capturant la texture distincte du terrain montagneux. Cependant, à mesure que les habitations de différentes périodes se sont remplacées et comprimées, les traces de construction de différentes époques se chevauchent, ce qui donne un aspect chaotique et semblable à un collage. Dans ce contexte historique complexe, la librairie adopte finalement un langage complètement contemporain pour répondre à la typologie dominante du village à toit en pente, représentant une expression hautement abstraite enracinée dans le contexte de construction actuel. A travers ce dialogue, la librairie devient également un média qui relie le passé et le présent du village.

© AOGVISION

Les espaces inclinés créés par la structure établissent un lien avec l’environnement montagneux. Perché sur la pente à l’entrée du village, la géométrie inclinée et la forte pente du bâtiment se combinent à la topographie naturelle du site pour former un élan dynamique de « flèche sur la corde de l’arc ». Les murs extérieurs présentent de multiples ouvertures orientées dans des directions différentes, dont les formes résonnent avec la forme dynamique du bâtiment. Chaque ouverture offre une vue unique sur le paysage du canyon, à travers laquelle le bâtiment devient un moyen de relier les gens au ciel et à la terre.

© AOGVISION

Le bâtiment se compose de trois niveaux, reliés entre eux par deux voies de circulation distinctes. En parcourant ces itinéraires à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment, on fait l’expérience d’une séquence d’espaces en constante évolution, où l’on rencontre des moments tantôt étroits et élevés, tantôt sombres et profonds, tantôt spacieux et aérés.

© AOGVISION

© AOGVISION

La circulation interne commence au café élevé situé au sommet, avec son toit en pente dirigé vers le ciel, créant une ambiance spirituelle. En descendant vers la librairie de niveau intermédiaire, les visiteurs sont protégés de la nature par de lourds murs de béton sur trois côtés. Le théâtre du niveau inférieur est éclairé par deux lucarnes situées sous la surface de l’eau, projetant une lumière chatoyante.

© AOGVISION

Au fond du théâtre se dressent deux portes en bois de camphrier de 6 mètres de haut qui s’ouvrent et se ferment une fois par jour comme un rituel. À l’intérieur des portes, les gens lisent, récitent et dialoguent avec les âmes du passé ; à l’extérieur, Nujiang gronde de fureur tandis que la terre repose dans le silence. Le canyon se déploie comme le rideau de la scène, où convergent le Nujiang et la littérature.

La circulation externe commence à l’entrée, où deux formes opposées définissent un espace d’entrée étroit et surélevé, un peu comme la composition du canyon formé par la rivière Nujiang flanquée de montagnes imposantes de chaque côté. En avançant depuis l’espace d’entrée et en descendant le long de l’axe central, on passe soudainement du « canyon » artificiel au canyon naturel, révélant un sentiment d’ouverture.

© AOGVISION

Il ressort clairement de la vue aérienne que l’entrée principale du bâtiment est alignée avec la route principale du village de Yangpo. La circulation extérieure relie les deux terrasses panoramiques sur différents niveaux, formant un espace public ouvert en permanence aux villageois et aux visiteurs. Dans cette optique, la librairie peut être comprise comme une extension de l’espace public du village face au canyon où le langage architectural contemporain se confond avec la mécanique vernaculaire. La Librairie Avant-Garde, comme son nom l’indique, se dresse à l’avant-garde du village, brandissant l’arbalète du peuple Lisu vers les confins de la poésie.

Schéma – Analyse de la circulation intérieure

© AOGVISION

La Librairie Avant-Garde a apporté une étincelle culturelle contemporaine au village minoritaire ethnique du village de Yangpo. En prenant la librairie comme point d’appui, la Librairie Avant-Garde rajeunira davantage la vitalité culturelle du village et attirera à l’avenir l’attention du monde entier sur les minorités ethniques et le Grand Canyon de Nujiang.