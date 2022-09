Libra Season – Là où le « soi » sacré rencontre « l’autre » – Kelowna Capital News

La saison de la Balance commence le 22 septembre lorsque le Soleil entre en Balance.

La saison de la Balance et l’équinoxe d’automne marquent le début officiel de l’automne.

Nous passons de l’énergie Yin – Vierge – Terre Mutable à l’énergie Yang – Balance – Air Cardinal.

La guérison sacrée fait place aux relations sacrées.

L’énergie de la Balance est diplomatique, gracieuse, harmonieuse et centrée sur les relations. Avec le passage du Soleil en Balance, nos relations sont stimulées, tout comme notre art et notre justice sociale. La Balance veut voir les choses égales et justes et veut plaire aux gens.

La Balance est Cardinal Air : pensez à la façon dont un cri prend naissance au cœur du corps ou au centre d’un vortex de vent. C’est une énergie puissante qui tourne et secoue. Ne niez pas l’énergie de la Balance à cause de son désir d’équilibre – elle peut être féroce.

Gouverné par Vénus, la déesse de l’amour et de la beauté. Vénus veut créer de l’art et des plaisirs sensuels pour la soutenir. Elle va magnétiser les ressources vers elle dans la voie du charme et de la grâce de la Balance.

ATTENTION – Mercure rétrograde est ici. Sauvegardez votre technologie.

Mercure sera rétrograde jusqu’au 2 octobre et dans son ombre jusqu’au 16 octobre.

Trouvez la zone de votre graphique qui contient la Balance et réfléchissez à la façon dont vous avez dû revoir, réviser et réévaluer. Il est probable que toutes vos relations dans votre vie recevront une infusion de cette énergie au mois de septembre/octobre.

Les signes aériens concernent la communication, l’intellect et la sociabilité.

Comment apparaître dans mes relations ?

Où est-ce que je donne ? Prendre?

Quelles relations est-ce que j’apprécie ?

Saviez-vous que vous avez toute une carte planétaire et pas seulement un signe solaire ? Pour en savoir plus sur l'endroit où se trouvaient toutes les planètes à votre naissance et sur la façon dont elles veulent vous aimer, visitez www.WildSkySisters.ca.

