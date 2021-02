NEW YORK: Le New York Liberty a acquis Natasha Howard du Seattle Storm dans le cadre d’un échange à trois équipes mercredi.

Le triple champion de la WNBA va au Liberty pour le premier choix du repêchage cette année et le choix de premier tour du Phoenix Mercury l’année prochaine. Le Liberty a acquis ce choix de Phoenix en envoyant Kia Nurse et Megan Walker au Mercury pour le sixième choix cette année et leur choix de premier tour l’année prochaine.

Le choix n ° 1 n’est pas resté à Seattle tant que le Storm l’a échangé à Dallas contre Katie Lou Samuelson et le choix de deuxième tour des Wings en 2022. Les Wings deviennent la première équipe de l’histoire de la WNBA à détenir les premier et deuxième choix du général. dans le même projet.

De plus, Dallas détient également les cinquième, septième et 13e sélections en 2021.

Dans un commerce séparé avec Seattle, le Liberty a obtenu le garde Sami Whitcomb pour les droits de Stephanie Talbot.

Nous avons le privilège d’accueillir à Brooklyn, plusieurs fois champions de la WNBA, Natasha Howard et Sami Whitcomb, a déclaré le directeur général Jonathan Kolb. L’ampleur du choix de Natasha d’être à New York ne peut être surestimée. C’est une talentueuse All-WNBA qui a travaillé et gagné tout ce qu’elle a accompli, qui a contribué à des courses de championnat dans plusieurs équipes et qui s’intégrera parfaitement dans le système Walt Hopkins.

Howard a remporté le prix du joueur défensif de l’année de la ligue en 2019. L’attaquant de 29 ans a remporté des titres au Minnesota en 2017 et à Seattle en 2018 et la saison dernière.

Je suis très heureuse de faire partie de l’organisation New York Liberty, a-t-elle déclaré. Je suis également ravi de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et les fans. Je suis tellement excité par la saison 2021.

Howard a récolté en moyenne 9,5 points et 7,1 rebonds la saison dernière tout en tirant 53% du terrain.

Whitcomb a été un membre clé de la franchise Storm ces dernières années. Le joueur de 32 ans est un solide tireur à 3 points.

L’infirmière, la 10e sélection au total de Libertys au repêchage de la WNBA 2018, a récolté en moyenne 11,6 points, 2,6 rebonds et 2,0 passes décisives par match en 89 matchs (59 départs) au cours de ses trois ans à New York.

Elle a dirigé l’équipe en marquant les deux dernières saisons. Walker a été repêché neuvième par New York la saison dernière et a récolté en moyenne 3,3 points et 1,5 rebonds en jouant en 18 matchs.

Je tiens à remercier Kia Nurse et Megan Walker pour leurs contributions à notre organisation, a ajouté Kolb. La partie malheureuse de telles transactions est que vous devez dire au revoir aux personnes qui ont contribué à l’équipe de tant de façons.

New York, qui comptait sept recrues la saison dernière, a toujours les 6e, 25e et 29e choix du repêchage.