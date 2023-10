Liberty se qualifie pour la finale de la WNBA pour organiser un affrontement en super-équipe avec Aces

La garde de la Liberty de New York, Sabrina Ionescu, réagit après un panier contre le Connecticut Sun lors de la première moitié du match 4 de la série des demi-finales de la WNBA au Mohegan Sun Arena d’Uncasville, Connecticut, le 1er octobre 2023. (David Butler II/USA TODAY Sports ) (USA Today Sports / Reuters)

UNCASVILLE, Connecticut — Le New York Liberty revient en finale de la WNBA pour la première fois depuis 2002.

Jonquel Jones a réalisé 5 des 6 lancers francs, a lancé une passe entrante et a réussi un rebond défensif clé dans la dernière minute pour assurer une victoire de Liberty 87-84 contre le Connecticut Sun à la Mohegan Sun Arena. Les 3 du garde solaire Ty Harris ont réduit l’avance à un avec 7,6 secondes à jouer et Breanna Stewart a réussi les deux lancers francs.

La victoire prépare la réunion finale attendue des super-équipes désignées. La série best-of-cinq commence dimanche à Las Vegas (15 h HE sur ABC). New York est la seule franchise originale sans championnat, et les Aces ont remporté leur premier l’année dernière.

New York a échangé contre le MVP 2021 Jones en janvier et a signé le double MVP Stewart ainsi que la septuple joueuse de passes décisives Courtney Vandersloot en agence libre. Le champion en titre, les Las Vegas Aces, a décroché sa place avec un balayage des Dallas Wings, n°4, vendredi soir. Ils ont signé Candace Parker pendant l’intersaison, mais Parker est absent indéfiniment après une opération au pied.

New York a marqué dans la dernière seconde de la première mi-temps pour prendre une avance d’un point à la mi-temps et a réalisé une course de 7-0 à la sortie des vestiaires qui a prouvé la différence avec une avance de huit points avant le dernier quart.

Le Connecticut, qui était mené jusqu’à 11 points, a pris sa première avance de la seconde mi-temps avec environ quatre minutes à jouer. Ce fut une bataille tout au long de la séquence alors que le Sun, dont la défense a constamment forcé New York à s’enfoncer profondément dans le chronomètre des tirs, s’est efforcé de maintenir sa saison en vie.

L’attaquant du New York Liberty Jonquel Jones conduit le ballon contre l’attaquant du Connecticut Sun DeWanna Bonner lors du quatrième match de la série des demi-finales de la WNBA au Mohegan Sun Arena à Uncasville, Connecticut, le 1er octobre 2023. (David Butler II/USA TODAY Sports) (USA Today Sports / Reuters)

Stewart a réussi un 3, son troisième de la journée, pour donner au Liberty une avance de deux points, 77-75, à 2:08. Elle a réalisé les deux lancers francs au milieu des chants MVP des grandes poches des fans de Liberty présents pour augmenter de quatre. DeWanna Bonner a répondu avec un 3 pour le Sun pour porter le score à 79-78 dans la dernière minute. Jones a réussi les deux lancers francs, a fait basculer la passe entrante du Sun à l’autre bout et en a coulé deux autres pour prendre une avance de cinq points avec 42 secondes à jouer. Elle en a ajouté un autre et Betnijah Laney en a ajouté deux.

C’était la cinquième saison consécutive que le Sun atteignait les demi-finales. Ils cherchaient un retour en finale après avoir perdu le quatrième match à Mohegan Sun face aux Aces l’année dernière. Le Connecticut fait partie des trois franchises qui n’ont jamais remporté de titre WNBA. Alyssa Thomas a réalisé un autre triple-double en séries éliminatoires avec 17 points, 15 rebonds et 11 passes décisives.