Liberty Poole révèle qu’elle a dépensé 2 000 £ sur 50 bikinis pour Love Island 2021

LOVE Island singleton Liberty Poole a déboursé 2000 £ en bikinis pour la série.

L’ancienne serveuse de Nandos, 21 ans, n’a épargné aucune dépense pour s’assurer qu’elle se démarque lorsqu’elle arrivera à la villa la semaine prochaine.

Elle a dit au Étoile du jour: « Je pense que j’ai environ 50 costumes et bikinis. J’en ai un différent pour chaque jour. Ce sont des bikinis très glamour, vous pouvez donc vous attendre à voir beaucoup de joyaux.

« Et j’ai des sous-vêtements en dentelle et des trucs. Je porte ça au quotidien de toute façon. C’est mon look habituel, je suis très glamour.

L’étudiante a également révélé qu’elle n’excluait pas d’avoir des relations sexuelles dans la villa – déclarant à The Sun Online et à d’autres médias : « Je pense que si je devais répondre à cette question, ma réponse initiale serait non.

« Cependant, je pense parfois que si c’est comme une étape naturelle dans la relation et que vous ne savez tout simplement pas ce qui va se passer là-dedans – alors je ne l’exclurais pas. »

Et Liberty a admis qu’elle n’était pas étrangère à l’attention des hommes – les footballeurs et les boxeurs se glissant dans ses DM dans le passé.

Elle a déclaré: « J’ai eu quelques tiques bleues dans les DM – ce ne sont que des footballeurs ou des boxeurs.

« Mais il n’y a personne à qui j’ai jamais pensé ‘oh tu es célèbre’ ou ‘je le connais’. »

Liberty espère trouver quelqu’un avec le look d’Alex Bowen et la personnalité de Jack Fincham ou Nathan Massey.

Et elle ne pense pas qu’elle aura de mal à se démarquer parmi les autres singletons car elle pense qu’elle est « rare de nom, rare par nature ».

« C’est très grinçant, mais c’est juste quelque chose que je dis », a-t-elle dit. pense juste que tu dois être toi-même.

La future star a ajouté qu’elle espère retourner à l’université pour terminer son diplôme en marketing une fois le spectacle terminé.

Love Island commence à 21h le lundi 28 juin sur ITV2 et ITV Hub. Les épisodes sont disponibles le lendemain matin sur BritBox

