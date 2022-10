Liberty Poole étourdit dans une robe plongeante alors qu’elle se glamait après avoir été traitée de “poisson-chat” par des garçons violents à l’aéroport

La star de LOVE Island, Liberty Poole, a été aperçue magnifique dans une robe plongeante alors qu’elle était glamour après avoir été agressée verbalement.

La star de la télé-réalité s’est rendue sur ses réseaux sociaux hier pour révéler qu’elle s’appelait “un poisson-chat” et qu’elle avait été laissée en larmes par un groupe de “gars” alors qu’elle voyageait en vacances avec un copain.

Instagram

Liberty a montré son décolleté dans la robe décolletée[/caption]

Instagram

Cela vient après qu’elle ait été “agressée verbalement” dans un aéroport[/caption]

Liberty, 23 ans, a raconté aux fans comment elle s’était rendue à l’aéroport pour s’envoler en vacances vendredi matin lorsque l’horrible incident s’est produit.

Elle a expliqué dans une vidéo émouvante d’histoires Instagram qu’elle s’était laissée “pleurer” sur les abus ignobles qu’elle avait subis pendant le vol.

Mais la star de télé-réalité a balayé le drame hier soir alors qu’elle se dirigeait vers ses histoires Instagram avec un nouveau cliché, montrant son décolleté.

S’adressant à ses histoires Instagram, Liberty a montré la robe noire moulante qui comportait une grande découpe jusqu’au ventre.

EN SAVOIR PLUS SUR LIBERTY POOLE VIEUX ABUS Liberty Poole est au bord des larmes après avoir été maltraitée à l’aéroport par des “gars” libérez-le Liberty Poole de Love Island montre ses abdos dans un petit haut de bikini

Elle a complété le look en laissant ses cheveux blonds couler sur ses épaules, optant pour un rouge à lèvres rouge vif et des boucles d’oreilles.

« Sortir style Liberty ce soir, gros cheveux, gros cils, gros cerceaux, lèvres rouges », Liberty a légendé le message à côté d’un emoji en forme de cœur.

Cela vient après que Liberty ait parlé des abus ignobles qu’elle a subis à l’aéroport alors qu’elle partait en vacances.

Reprenant ses histoires Instagram dans une vidéo, elle a déclaré: «Je voulais juste venir et parler de mon expérience qui s’est produite ce soir.

“Je suis allé à l’aéroport et j’y suis allé littéralement sans cils, sans fond de teint, j’étais vraiment dépouillé et juste moi.





“J’ai été agressé verbalement par un groupe de gars en public, qui me criaient:” Tu es descendu depuis Love Island, tu es tellement un poisson-chat “.

« Ils montaient dans l’avion et disaient aux membres du personnel : ‘Avez-vous vu Liberty ?’ juste parce que je suis allé à l’aéroport déshabillé.

“Je veux que les gens sachent que, sur les réseaux sociaux, vous allez publier vos meilleures photos mais que vous n’allez pas toujours être glam ou au top de votre forme.

“Je ne suis pas filtré et dépouillé et c’est moi, et je n’ai pas honte et je n’aurai pas honte d’être moi-même.”

Elle a poursuivi en révélant comment, après le vol, un certain nombre de femmes sont venues “prendre des photos” avant de lui dire qu’elles allaient “lui mettre un filtre”.

En savoir plus sur le soleil avaient leur phil Les téléspectateurs des NTA repèrent une querelle secrète alors que les meilleures stars ne parviennent pas à applaudir Holly et Phil PRIX PLUS ÉLEVÉ Je me suis dirigé vers Primark et je n’arrive pas à croire combien j’ai dépensé, et pas dans le bon sens

“Merci à ces gens qui m’ont fait me sentir comme de la merde et j’ai pleuré, mais je vais me reprendre parce que je suis une patronne”, a-t-elle conclu.

Cela vient après que Liberty ait lancé un message cinglant à son ex alors qu’elle posait dans une tenue TRÈS révélatrice sur Instagram.