Liberty Poole de Love Island The Games révèle un énorme remaniement du spectacle avec des « rebondissements » et une apparition surprise des légendes du spectacle

LOVE Island La star des Jeux, Liberty Poole, a révélé un énorme remaniement du spectacle avec beaucoup de « rebondissements » et de rebondissements en réserve.

La programmation épique présente certains des insulaires les plus populaires de la série britannique, avec Megan Barton-Hanson, Curtis Pritchard et Georgia Steel qui font leur apparition.

Mais la beauté de Birmingham, Liberty, 24 ans, a maintenant révélé que d’autres acteurs britanniques des séries passées n’ont pas encore été annoncés.

S’adressant exclusivement au Sun, Liberty a déclaré : « C’était tellement inattendu que les rebondissements étaient mentaux, tout le monde va le regarder et n’aura aucune idée à quoi s’attendre.

« Il m’a fallu du temps pour réaliser que j’étais dans Love Island Games et non dans Love Island.

«C’est très physique, c’est typique de Love Island avec des défis sexy et il y a un aspect physique aussi, et il faut de l’endurance et je n’en ai pas.

« J’ai aussi oublié le prix en argent à la fin, je ne peux pas mentir. »

L’ancienne serveuse a déclaré que le spectacle l’avait poussée hors de sa « zone de confort » et l’avait forcée à réfléchir « de manière stratégique » à certains défis.

Elle a poursuivi : « C’est toujours des bikinis, des défis sexy, du drame, du flirt. Vous me verrez dans des tenues amusantes.

«Il y a toujours un peu de bisous effrontés.

« Tout le monde était si beau. Tout le monde était en forme.

« C’était différent dans le bon sens, définitivement hors de ma zone de confort.

«Je pense que les gens ne s’attendront pas à des rebondissements, car en tant que casting, nous ne savions pas ce qui allait se passer ensuite.

« On ne pouvait pas le prédire, c’était assez stratégique et je ne suis pas une personne stratégique. Il fallait travailler ensemble.

«Nous avons eu Maya, elle est évidemment une présentatrice incroyable, et Maura faisait la présentation, et peut-être qu’il y a une autre apparition effrontée d’un autre membre de la distribution de Love Island dans la série…. Mais je ne peux pas en dire plus.

« Peut-être une bombe, beaucoup de bombes adaptées. »

Love Island Games a même la présentatrice de la série Maya Jama, la star de la voix off Iain Stirling et la légende de l’émission Maura Higgins comme hôtes.

Une source télévisée a déclaré : « Tout s’est transformé en un triangle amoureux aux proportions épiques avec les propres légendes d’ITV prises entre deux énormes programmes.

«Aucun des Islanders n’est obligé d’apparaître sur All Stars d’ITV, donc, bien sûr, nous étions ravis d’accepter la réservation pour Peacock’s Games.

« Mais il est difficile de voir les mêmes noms apparaître sur les Jeux, puis sur All Stars, car ils nécessitent tous deux de passer beaucoup de temps loin de chez eux.

«Games a réussi à réserver la crème de la crème, notamment Megan et Liberty.

« Il est difficile de voir comment les Jeux ne voleront pas la vedette aux All Stars. »

