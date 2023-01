Liberty Poole de Love Island semble presque méconnaissable dans les clichés glamour des médias sociaux

La star de LOVE Island, Liberty Poole, a été aperçue presque méconnaissable dans les clichés glamour des médias sociaux.

La favorite de la télé-réalité – qui est devenue célèbre l’année dernière dans l’émission de rencontres ITV2 – s’est rendue sur les réseaux sociaux pour montrer son nouveau look à ses fans.

Instagram

Liberty a l’air très glamour dans de nouveaux clichés[/caption] TVI

La star est devenue célèbre sur Love Island l’année dernière[/caption]

Liberty, 23 ans, qui s’est rendue à l’émission de rencontres pour trouver l’amour l’année dernière, a souri à la caméra en posant pour des gros plans.

Elle a révélé son nouveau look, alors qu’elle laissait ses longues mèches blondes traîner sur sa poitrine alors qu’elle souriait et faisait la moue.

Liberty a opté pour une palette de maquillage glam pour les clichés, y compris un rouge à lèvres nude et un look smoky-eye.

“Je ne suis vraiment pas sérieuse”, a-t-elle légendé le cliché, à côté d’un emoji de langue et de signe de paix.

Ses amis et ses fans se sont dirigés vers les commentaires pour se réjouir du cliché, y compris son ami proche Kaz Kamwi, qui a écrit: “Stunner”.

Alors que sa co-star Lucinda Strafford a écrit: “Wow, c’est glamour. Obsédé », tandis que Laura Anderson a écrit:« Magnifique.

Liberty a été vue très différente de son séjour sur Love Island, alors qu’elle échangeait ses faux cils et son bronzage profond.

La star – qui portait ses cheveux blonds dans des coiffures glamour lors de la série – a plutôt choisi de tirer ses cheveux en arrière pour le nouveau cliché.

Cela vient après que Liberty ait été réduite en larmes après avoir été traquée dans le noir alors qu’elle se dirigeait vers sa voiture.

La bombe de Love Island a profité de ses histoires Instagram pour partager l’incident terrifiant qui l’a laissée tremblante.

Parlant franchement sur sa page de médias sociaux, la star avait l’air visiblement ébranlée en détaillant l’incident.

Dans une série de clips, elle a expliqué: “Il y avait ce gars et dès qu’il m’a vu, vous savez quand votre instinct vous dit que quelque chose se passe, et il m’a essentiellement regardé de haut en bas, puis tout d’un coup était sur son téléphone.

“Ensuite, il me suivait et me regardait dans les allées et j’ai dit au gars à l’intérieur” écoute, je me sens mal à propos de ce gars là juste pour te le faire savoir “.

“Quand je faisais mes courses, il est sorti et a attendu dans sa voiture, puis j’ai dit à l’agent de sécurité” s’il vous plaît, pouvez-vous m’accompagner jusqu’à ma voiture “.

“Au moment où il m’a vu demander au garde de sécurité, il est parti, alors j’ai pensé que c’était sûr, alors je me suis dirigé vers ma voiture et il m’a suivi jusqu’à ma voiture.”

La star a continué à décrire le moment horrible où l’homme s’est approché d’elle, déclarant: “J’avais des sacs à provisions et un colis dans ma main pour que je ne puisse pas me défendre et il a dit” excusez-moi “et j’ai dit” Non f ** k off ‘ si fort que je pense que cela lui a fait peur et il est parti.

«Je ne suis pas du genre à jurer mais je tremblais juste mais juste pour sensibiliser les gens. Je suis une jeune femme seule, je me sentais vulnérable comme s’il vous plaît ne suivez pas les filles seules, elles ne veulent pas attirer l’attention.

“En fin de compte, vous allez leur faire peur et aussi simplement informer les filles si vous avez un instinct ou si vous pensez que quelque chose ne va pas, s’il vous plaît soyez prudent.”

Instagram

Liberty a revu son look depuis Love Island[/caption]