Liberty Poole de Love Island semble méconnaissable après une cure de jouvence très glamour pendant les vacances des filles

La star de LOVE Island, Liberty Poole, avait l’air très différente alors qu’elle passait ses vacances en Grèce.

Liberty, 23 ans, profite d’une escapade ensoleillée avec ses anciennes co-stars de Love Island, dont Faye Winter, Kaz Kamwi, Liberty Poole et Abi Rawlings.

Instagram

Instagram

La beauté de Birmingham a montré sa cure de jouvence – arborant un visage plein de maquillage glamour et de vagues de sirène.

Liberty portait un corset plongeant à rayures pour une autre journée au soleil.

La personnalité des médias a partagé de nombreux clichés de bikini sur les réseaux sociaux.

Elle a récemment séduit dans un bikini bandeau rose et grésillé dans une mini-robe sans bretelles mandarine.

L’étourdissement de Liberty a pris un coup à son ex après avoir dit qu’elle était « utilisée pour la gloire ».

Elle est devenue un visage bien connu après avoir joué dans l’émission de téléréalité à succès en 2021, au cours de laquelle elle a eu une romance ratée avec la co-star Jake Cornish.

Maintenant, Liberty reste célibataire et dit qu’elle a « eu du mal » après avoir fréquenté quelqu’un après l’émission après Jake, qui n’était pas aux yeux du public.

Liberty a déclaré: «Je pense que les rencontres aux yeux du public ont leurs avantages et leurs inconvénients. J’ai eu une mauvaise expérience avec quelqu’un qui n’était pas connu du public et je pensais qu’il sortait avec moi pour son propre ego.

« J’ai eu du mal avec ça, et c’est toujours dans mon esprit de trouver des personnes authentiques parce que parfois il y a une arrière-pensée et c’est pour booster leur ego. Ils pensent ‘comment puis-je l’utiliser pour me faire du bien ? Je dois donc faire attention maintenant avec qui je vais. «

Liberty a ajouté: « Je ne suis que Liberty après tout, pas Liberty de Love Island. »

La favorite de la réalité s’est ouverte sur sa vie amoureuse l’année dernière et a déclaré que les hommes ne « tombaient jamais vraiment amoureux » d’elle.

La star de Brummie a déclaré: «Cela va être intéressant parce que les gars pour qui je vais, ça ne marche jamais.

« Je ne pense tout simplement pas qu’ils tombent amoureux de moi ou quoi que ce soit… ce n’est pas un sanglot désolé ou quoi que ce soit. »

