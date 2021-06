Liberty Poole de Love Island révèle que les footballeurs ET les boxeurs se sont glissés dans ses DM et n’excluront pas le sexe dans la villa

Liberty Poole de LOVE Island a révélé qu’elle n’avait pas manqué d’attention masculine dans le passé – avec des footballeurs et des boxeurs se glissant dans ses DM.

Mais l’ancienne employée de Nandos, 21 ans, n’a pas eu de chance de sortir avec elle et se prépare pour un été d’amour – nous disant qu’elle n’exclura pas d’avoir des relations sexuelles dans la villa.

S’adressant à The Sun Online et à d’autres médias avant le lancement, le Brummie a déclaré: «Je pense que si je devais répondre à cette question, ma réponse initiale serait non.

« Cependant, je pense parfois que si c’est comme une étape naturelle dans la relation et que vous ne savez tout simplement pas ce qui va se passer là-dedans, alors je ne l’exclurais pas. »

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait discuté de ce qu’elle ferait et ne ferait pas dans la série avec ses parents, Liberty a admis : « Pas en détail, pas vraiment.

« Ils soutiennent simplement toutes les décisions que je prends dans la série et tout le monde me soutient vraiment à la maison. »

S’ouvrant sur les messages qu’elle a reçus de prétendants potentiels dans le passé, l’étonnante étudiante a déclaré: «J’ai eu quelques coches bleues dans les DM – ce ne sont que des footballeurs ou des boxeurs.

« Mais il n’y a personne à qui j’ai jamais pensé ‘oh tu es célèbre’ ou ‘je le connais’. »

Liberty espère trouver quelqu’un avec le look d’Alex Bowen et la personnalité de Jack Fincham ou Nathan Massey.

Et elle ne pense pas qu’elle aura de mal à se démarquer parmi les autres singletons car elle pense qu’elle est « rare de nom, rare par nature ».

« C’est très grinçant, mais c’est juste quelque chose que je dis », a-t-elle déclaré. « Je sais que je ne suis pas la fille typique » cool pour l’école « , je suis maladroite, je suis maladroite, je dis beaucoup de choses grinçantes, alors je pense juste que vous devez être vous-même. »

La future star a ajouté qu’elle espère retourner à l’université pour terminer son diplôme en marketing une fois le spectacle terminé.

