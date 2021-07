Liberty Poole de Love Island mortifié alors qu’un sein tombe d’un bikini pendant une course de lapins

LIBERTY Poole a subi un dysfonctionnement hilarant de sa garde-robe sur Love Island: Unseen Bits ce soir.

L’ancienne employée de Nandos a glissé de son haut de bikini devant les gars.

Liberté, 21 ans, est restée rouge lorsque son sein gauche est sorti lors d’un défi dans l’émission ITV2.

Son compagnon de casting, Danny Bibby, l’a repéré en premier alors que Liberty rebondissait dans l’herbe sur un lapin en plastique blanc.

La blonde n’avait aucune idée qu’elle était exposée jusqu’à ce que Danny crie « votre c** traîne ».

Et alors qu’elle essayait de se réparer, elle tomba en arrière avec ses jambes en l’air.

Chloe Burrows regardait depuis la ligne de touche et a crié : « Tu as essayé de mettre tes seins et tu es tombée ! »

Gloussant de choc, une Liberté mortifiée roula sur son front et la couvrit.

Originaire de Birmingham, Liberty, enjouée et intelligente, a travaillé chez Nando avant d’entrer dans la villa.

Je veux le meilleur été….

Elle a jonglé entre son travail et ses études, s’attaquant à un diplôme en marketing à l’Université de Birmingham.

Lorsqu’elle a expliqué pourquoi elle voulait aller sur Love Island, Liberty a déclaré à ITV: «Évidemment, je veux le meilleur été de tous les temps parce que nous sommes en lock-out depuis un an, donc ce serait bien de partir, de profiter du soleil et de se faire des amis. . «

Elle l’a certainement fait, Kaz Kamwi étant son meilleur ami le plus proche et elle a même pris un petit ami à Jake Cornish.

Vendredi, elle a parlé aux filles de ses confessions dans sa chambre avec Brummie Jake tatoué.





La serveuse a révélé: « Je suis NVQ 1, Jake’s NVQ 2. »

Les filles ont inventé leur propre langage sexuel secret pour pouvoir discuter librement devant la caméra.

Chloé s’est exclamée précédemment: « Le niveau d’entrée NVQ 1 est en train de s’embrasser, NVQ 1 est un acte sexuel effronté, NVQ 2 est oral. »

Liberty étudie à l’Université de Birmingham[/caption]