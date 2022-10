Liberty Poole de Love Island menace d’arrêter la circulation dans un haut court découpé audacieux

La star de LOVE Island, Liberty Poole, a séduit ses fans dans un haut court découpé audacieux alors qu’elle partait pour une soirée jeudi.

La star de la télé-réalité – qui est devenue célèbre dans l’émission de rencontres ITV2 l’année dernière – est allée dîner alors qu’elle poursuivait ses vacances à Tenerife.

Liberty, 23 ans, a posé dans un haut rouge éclatant avec une jupe assortie dans un restaurant chic – alors qu’elle dégustait un verre de vin avec des amis.

La favorite de la télé-réalité a montré ses atouts dans le crop-top, qui a également révélé son ventre tonique et sa peau bronzée.

Le haut était associé à une jupe moulante assortie, ajustée jusqu’à la mi-mollet, des chaussures rouges à talons hauts et du rouge à lèvres.

Liberty a attaché ses cheveux blonds dans une coiffure soignée, alors qu’elle complétait son look avec de grandes boucles d’oreilles en or et un sac à main rouge.

“Viens dîner avec moi”, a-t-elle légendé le message, alors que ses amis et ses abonnés ont inondé la section des commentaires pour jaillir de son look.

Cela survient alors que Liberty a riposté contre les trolls en posant dans une robe plongeante alors qu’elle se glorifiait après avoir été agressée verbalement.

La star de la télé-réalité s’est rendue sur ses réseaux sociaux la semaine dernière pour révéler qu’elle s’appelait “un poisson-chat” et qu’elle avait été laissée en larmes par un groupe de “gars” alors qu’elle voyageait en vacances avec un copain.

Elle a expliqué dans une vidéo émouvante d’histoires Instagram qu’elle s’était laissée “pleurer” sur les abus ignobles qu’elle avait subis pendant le vol.





Reprenant ses histoires Instagram dans une vidéo, elle a déclaré: «Je voulais juste venir et parler de mon expérience qui s’est produite ce soir.

“Je suis allé à l’aéroport et j’y suis allé littéralement sans cils, sans fond de teint, j’étais vraiment dépouillé et juste moi.

“J’ai été agressé verbalement par un groupe de gars en public, qui me criaient:” Tu es descendu depuis Love Island, tu es tellement un poisson-chat “.

« Ils montaient dans l’avion et disaient aux membres du personnel : ‘Avez-vous vu Liberty ?’ juste parce que je me suis déshabillé à l’aéroport.

“Je veux que les gens sachent que, sur les réseaux sociaux, vous allez publier vos meilleures photos mais que vous n’allez pas toujours être glam ou au top de votre forme.

“Je ne suis pas filtré et dépouillé et c’est moi, et je n’ai pas honte et je n’aurai pas honte d’être moi-même.”

Elle a poursuivi en révélant comment, après le vol, un certain nombre de femmes sont venues “prendre des photos” avant de lui dire qu’elles allaient “lui mettre un filtre”.

Instagram

