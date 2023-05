Liberty Poole de Love Island frappe son ex en disant qu’elle était « utilisée pour sa renommée »

La star de LOVE Island, Liberty Poole, a frappé son ex après avoir dit qu’elle était « utilisée pour la gloire ».

La superbe jeune femme de 23 ans est devenue un visage bien connu après avoir joué dans l’émission de téléréalité à succès en 2021, au cours de laquelle elle a eu une romance ratée avec la co-star Jake Cornish.

Maintenant, Liberty reste célibataire et dit qu’elle a « eu du mal » après avoir fréquenté quelqu’un après l’émission après Jake, qui n’était pas aux yeux du public.

Liberty a déclaré: «Je pense que les rencontres aux yeux du public ont leurs avantages et leurs inconvénients. J’ai eu une mauvaise expérience avec quelqu’un qui n’était pas connu du public et je pensais qu’il sortait avec moi pour son propre ego.

« J’ai eu du mal avec ça, et c’est toujours dans mon esprit de trouver des personnes authentiques parce que parfois il y a une arrière-pensée et c’est pour booster leur ego. Ils pensent ‘comment puis-je l’utiliser pour me faire du bien ? Je dois donc faire attention maintenant avec qui je vais. «

Liberty a ajouté: « Je ne suis que Liberty après tout, pas Liberty de Love Island. »

La favorite de la réalité s’est ouverte sur sa vie amoureuse l’année dernière et a déclaré que les hommes ne « tombaient jamais vraiment amoureux » d’elle.

La star de Brummie a déclaré: «Cela va être intéressant parce que les gars pour qui je vais, ça ne marche jamais.

« Je ne pense tout simplement pas qu’ils tombent amoureux de moi ou quoi que ce soit… ce n’est pas un sanglot désolé ou quoi que ce soit. »

Liberty a alors demandé conseil à son grand-père et lui a demandé quel type de mec lui conviendrait.

Il a gentiment répondu: « Un vrai homme qui soutient une bonne équipe de football, qui la traitera bien. »

Liberty a subi une transformation depuis l’époque de sa villa et arbore maintenant une nouvelle coiffure époustouflante.

La star a troqué ses robes blondes emblématiques contre des mèches marron chocolat et a récemment montré son look dans un tout petit maillot de bain.

“Courbe et fière !! J’ai été tentée de soulever mes seins naturels sur cette photo pour qu’ils aient l’air « parfaits » réduire les ballonnements mais non c’est moi !! Alors pourquoi le ferais-je, c’est réel et c’est un corps normal malgré ce que disent les normes de beauté, sois toi. MON CORPS MES NORMES », a-t-elle écrit en légende.

Liberty utilise ses réseaux sociaux pour défendre les « corps réels » et défie les normes de beauté.

