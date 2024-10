Liberty évince Lynx en prolongation du cinquième match pour remporter le tout premier championnat WNBA

NEW YORK — Les New York Liberty sont enfin champions de la WNBA.

Le match 5 de dimanche entre les Liberty et les Lynx du Minnesota était loin d’être le match le plus esthétique de la saison à New York, mais les points de style ne sont pas attribués dans les affaires où le vainqueur remporte tout. Au lieu de cela, le seul chiffre qui compte est la marge finale – une victoire de Liberty en prolongation 67-62 – pour couronner un champion.

« Un (point) de plus que l’autre équipe », a déclaré la gardienne vedette new-yorkaise Sabrina Ionescu à propos de la statistique qui serait la plus importante dimanche.

Jonquel Jones a mené le Liberty avec 17 points en route pour être couronné MVP de la finale. Breanna Stewart a ajouté 13 points et 15 rebonds dans une affaire difficile et la centre de réserve Nyara Sabally a fourni le coup de pouce le plus inattendu mais nécessaire de tous, jouant 17 minutes, un sommet en carrière en séries éliminatoires, marquant 13 points et récoltant sept rebonds.

Avec tout cela réuni juste assez, New York a remporté son tout premier titre, après avoir perdu ses cinq apparitions précédentes en finale de la WNBA.

Les 20 premières minutes du Liberty ont été l’une des pires moitiés de la saison. Leurs 10 points au premier quart étaient leur plus faible production dans n’importe quel match d’ouverture cette saison. Et à la mi-temps, Ionescu avait raté ses huit tentatives de placement tandis que Stewart avait raté sept de ses neuf premiers tirs.

Pourtant, bien que New York ait raté ses neuf tentatives à 3 points, il n’était mené que par sept avant de rentrer dans les vestiaires.

Le sursaut du Liberty en seconde période est cependant venu d’une source plutôt inattendue. Sabally, n’ayant joué que 35 minutes dans toute la série, a mené New York avec neuf points au troisième quart, enflammant à la fois ses coéquipières et la foule à guichets fermés de 18 090 personnes, qui se sont rassemblées au Barclays Center.

L’entraîneur Sandy Brondello s’est tourné vers une très grande formation en troisième, comprenant Sabally, Jones et Stewart, jouant ce trio aux côtés d’Ionescu et de l’aile Leonie Fiebich. C’était un groupe qui n’a jamais joué ensemble, mais qui a pourtant prospéré. Non seulement offensivement, mais défensivement, puisque le Liberty a limité les Lynx à 10 points et menait par trois au début du quatrième quart-temps.

Les deux équipes ont échangé des coups au quatrième quart-temps, et un panier à trois points d’Ionescu a permis aux New Yorkais de prendre quatre points d’avance avec 3 :10 à jouer.

C’était son premier panier du match, et le premier de Liberty a réussi 3 du concours. Mais Minnesota n’a pas voulu partir, prenant finalement une avance de deux points avec 1:04 à jouer lorsque l’attaquante vedette Napheesa Collier a marqué deux de ses 22 points. Mais Stewart a vengé la paire de lancers francs qu’elle a divisés dans les dernières secondes du premier match pour envoyer le cinquième match en prolongation.

C’était la première fois dans l’histoire de la WNBA que les finales comportaient deux séances supplémentaires.

Même alors, l’offensive n’a pas coulé, mais Fiebich a marqué un panier à 3 points sur la première possession de New York et les Lynx ne se sont jamais remis, ne marquant que deux points lors de la séance supplémentaire. Et Stewart a à juste titre glacé le match sur la ligne des lancers francs.

Le championnat de dimanche est le point culminant d’un plan en préparation depuis des années. Tout a commencé lorsque Joe et Clara Wu Tsai ont acheté la franchise en 2019 et l’ont déplacée du Westchester County Center au Barclays Center de Brooklyn. Au fil du temps, ils ont rajeuni la base de fans de l’une des trois franchises originales restantes de la ligue qui n’ont pas bougé les marchés.

Des files d’attente ont commencé à se former à l’extérieur de l’arène plus de trois heures avant le signalement, et des serviettes blanches ont été agitées partout, non seulement pour encourager les stars du Liberty, mais aussi pour adorer leur mascotte, Ellie l’éléphant, qui a elle-même captivé l’attention nationale. C’est au cours de l’intersaison 2022-23 que New York a retrouvé sa place de prétendant au titre.

Cet hiver-là, le directeur général Jonathan Kolb avait ciblé trois joueurs All-Star qu’il espérait ajouter à l’effectif du Liberty : Stewart, Jones et Courtney Vandersloot. Les trois noms figuraient sur un tableau blanc du bureau, et tous les trois finiraient par rejoindre – Jones via un échange en janvier 2023 et Stewart et Vandersloot en agence libre des semaines plus tard.

Le trio, ainsi que le local Ionescu, sont devenus instantanément des moteurs de succès.

« Nous savons quand il est temps d’intervenir et d’avoir un impact », a déclaré Stewart. « Nous ne serions pas ici sans nos coéquipiers, et cette confiance et cette conviction nous donnent confiance. »

Au début de cette saison, New York était considéré comme un prétendant au titre pour la deuxième année consécutive. Le noyau de l’équipe de Liberty est resté en grande partie inchangé, même si l’ajout de Fiebich, l’ailier recrue, s’est avéré déterminant en particulier en séries éliminatoires. Ce qui a changé n’était donc pas tant schématique que le résultat d’une chimie continue.

La confiance et l’alchimie ont continué à se renforcer alors que New York a égalisé un record de franchise avec 32 victoires.

Le Liberty a balayé le Atlanta Dream en deux matchs et a vengé sa défaite en finale de 2023 contre les Las Vegas Aces en quatre. Puis vint le Lynx et une série passionnante qui dura cinq matchs à l’envers s’ensuivit. Minnesota était la seule franchise à battre New York à plusieurs reprises au cours de la saison régulière, donc une série compétitive n’était pas une surprise.

Mais le meilleur des cinq matchs a été particulièrement serré puisque trois des quatre premiers matchs ont été décidés par trois points ou moins. Des tirs sûrs de se rejouer pendant des années ont été frappés dans les derniers instants, le 3 gagnant de Ionescu lors du troisième match pour faire avancer le Liberty dans la série étant cimenté dans les livres d’histoire en raison du titre de New York.

Le championnat Liberty’s n’est pas seulement le premier, mais aussi le premier grand championnat de basket-ball professionnel organisé à New York depuis le milieu des années 1970.

« Pouvoir amener le premier championnat à New York, le premier de l’histoire de Liberty, c’est évidemment un sentiment incroyable », a déclaré Stewart. « New York est une ville de basket-ball et ils m’ont accueilli à bras ouverts et ils continuent de me soutenir. »

Trois grands alignements ont changé la fortune de Liberty

Brondello a déclaré qu’elle avait dit à Sabally à mi-temps de se préparer à une programmation géante. C’était une pensée qu’elle avait toute la journée, compte tenu de la fatigue qu’il y aurait dans un match éliminatoire.

Les sauteurs ne tombaient pas et le Minnesota se régalait dans la peinture, deux changements importants par rapport à la façon dont les quatre matchs précédents – et la saison régulière, d’ailleurs – se sont déroulés. Avec Stewart et Jones toujours dans le match, Sabally est entré pour dynamiser la zone avant.

Plus tôt dans la série, Brondello a déclaré : « Ce que Nyara apporte, c’est qu’elle est toujours sur le devant de la scène dans les descentes. » Cette agressivité s’est manifestée une fois de plus, alors que Sabally roulait violemment jusqu’au bord à plusieurs reprises, terminant par contact et réalisant ses lancers francs.

Ses neuf points au cours de la période étaient un de moins que le total du Minnesota en tant qu’équipe, et New York a transformé un déficit de sept points en une avance de trois points. — Sabreena Merchant, écrivaine WNBA

Jones est resté une superstar insoluble

Les Lynx ont réussi à arrêter Stewart et Ionescu, ce qui signifiait que d’autres joueurs devraient réussir dans les écarts. Le problème pour le Minnesota est que l’une de ces autres était une ancienne MVP de Jones, qui a remporté son match de manière si convaincante qu’elle est devenue MVP de la finale.

Comme elle l’a fait pour toutes les séries, Jones a mis la pression sur le panier avec ses post-ups et ses sceaux profonds. Elle a commis de nombreuses fautes à l’intérieur et a maintenu les jeux en vie pour le Liberty. Même un jour où elle n’a pas réussi à tirer à 3 points, elle a quand même mené New York en termes de score et de plus-moins.

Le Liberty a gagné ses 41 minutes par 10 points dans un match qu’ils ont gagné par cinq. — Marchand

Le Minnesota s’est effondré

Les Lynx menaient par 12 points en première mi-temps. Ils ont survécu aux blessures d’Alanna Smith et de Natisha Hiedeman et se sont battus contre une foule new-yorkaise bruyante au Barclays Center. Minnesota n’a peut-être pas remporté la victoire, mais le combat a été là toute la saison et pendant les 45 minutes de dimanche.

Une équipe sous-équipée qui ne devait pas se rapprocher de la finale était à un panier de terminer l’année en tant que vainqueur. Collier, McBride et le reste des Lynx peuvent baisser la tête haute en cas de défaite. — Marchand

