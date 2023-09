« Liberté ! » : un Britannique et quatre Américains libérés lors d’un échange de prisonniers en Iran arrivent aux États-Unis | Nouvelles du monde

Cinq personnes libérées d’Iran dans le cadre d’un accord controversé d’échange de prisonniers avec les États-Unis ont atterri sur le sol américain.

Les prisonniers ont été libérés après que le président Joe Biden a accepté la libération de près de 6 milliards de dollars (4,84 milliards de livres sterling) d’actifs iraniens gelés.

L’écologiste Morad Tahbaz – qui possède les nationalités britannique, américaine et iranienne – a été libéré aux côtés de quatre autres doubles nationaux américano-iraniens, dont les hommes d’affaires Siamak Namazi et Emad Sharghi.

Siamak Namazi, Morad Tahbaz et Emad Sharghi débarquent sur le sol américain. Photo : AP





Ils ont embrassé leurs proches en larmes lors d’une réunion émouvante sur un aérodrome militaire à Fort Belvoir en Virginie.

Les anciens prisonniers ont également posé pour une photo avec leurs familles, criant « liberté ! »

Leur arrivée, aux premières heures de mardi matin, a suscité des applaudissements et des acclamations de la part des personnes présentes sur le terrain.

M. Namazi, le premier à quitter le jet, s’arrêta un instant, ferma les yeux et inspira profondément.

Morad Tahbaz (à gauche) et Emad Sharghi sourient après leur arrivée aux États-Unis. Photo : AP





« Le cauchemar est enfin terminé »

Des amis proches et des membres de la famille, certains tenant de petits drapeaux américains, les ont embrassés et ont échangé leurs salutations en anglais et en farsi, la principale langue parlée dans le pays. L’Iran.

Babak, le frère de M. Namazi, qui a été rejoint à l’aéroport par son père Baquer, ancien détenu en Iran, a déclaré : « Le cauchemar est enfin terminé.

« Nous n’avons pas vécu ce moment depuis plus de huit ans », a-t-il ajouté. « C’est incroyable. »

M. Namazi embrasse un proche Photo : AP





M. Sharghi partage une étreinte avec un membre de sa famille Photo : AP





Neda, la sœur de M. Sharghi, lui a offert un drapeau américain et un animal en peluche qu’elle avait offert à leur père il y a 30 ans lors d’un pontage, a déclaré un représentant de la famille.

Ils ont tous été emprisonnés pour espionnage dans la célèbre prison iranienne d’Evin, où Nazanin Zaghari-Ratcliffe a eu lieu.

M. Sharghi lève le pouce alors que l’avion arrive à l’aérodrome militaire de Davison à Fort Belvoir, en Virginie.





L’identité des quatrième et cinquième prisonniers n’a pas encore été rendue publique.

Dans un communiqué publié lundi alors que l’avion transportant le groupe atterrissait à Doha, au Qatar, M. Biden a déclaré : « Aujourd’hui, cinq Américains innocents emprisonnés en Iran rentrent enfin chez eux ».

L’accord comprend également la libération de cinq citoyens iraniens détenus aux États-Unis – ce qui, selon la Maison Blanche, ne constitue aucune menace pour la sécurité nationale des États-Unis.

Deux des prisonniers iraniens resteront aux États-Unis, selon le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani.

Deux autres détenus se trouvaient à Doha pour l’échange, selon certaines informations.

L’un d’eux a été identifié comme Mehrdad Ansari, qui a été condamné à 63 mois de prison en 2021 pour avoir obtenu du matériel pouvant être utilisé dans des missiles, des armes de guerre électronique, des armes nucléaires et d’autres équipements militaires.

Le deuxième est Reza Sarhangpour Kafrani, qui a été inculpé en 2021 pour exportation illégale présumée de matériel de laboratoire vers l’Iran.

En savoir plus:

L’échange de prisonniers entre l’Iran et les États-Unis représente une mesure diplomatique délicate

Des manifestants clandestins font la guerre au régime iranien

Le succès des négociations a valu à M. Biden la gratitude des familles des prisonniers.

Cependant, l’accord a suscité une controverse politique avec les rivaux républicains et d’autres opposants au sujet de l’accord financier avec l’un des principaux adversaires des États-Unis.

Les critiques affirment que l’accord contribue à stimuler l’économie iranienne – même s’il constitue une menace croissante pour les troupes américaines et leurs alliés du Moyen-Orient – et pourrait avoir un impact négatif sur sa campagne de réélection.