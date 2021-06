Liberté reportée, entreprises ruinées et arriérés du NHS – Les conservateurs ne peuvent éviter le blâme

Un but contre son camp

NOUS arrachons la défaite aux griffes de la victoire.

Notre programme de vaccination, l’envie du monde, était censé nous libérer rapidement et relancer notre économie tout en sauvant des milliers de vies.

Comme c'est extrêmement frustrant qu'une grande partie de l'Amérique, qui a piqué à des rythmes similaires à nous, est déjà beaucoup plus libre

Cela a fonctionné au départ. Nous avons eu le taux de Covid le plus bas du G7. Maintenant, c’est presque le plus haut.

La variante indienne est répandue et, selon nos scientifiques timorés, même quelques milliers d’infections quotidiennes rendent un déverrouillage le 21 juin dangereux avec tant d’autres toujours pas à double piqûre.

Nous pouvons discuter pour savoir si c’est le bon appel. Puisqu’un seul coup n’offre qu’une protection partielle contre la souche indienne, un autre mois pour donner aux plus de 40 ans leur deuxième a du sens.

Mais alors quoi ? Si – comme c’est probable – les infections, les hospitalisations et les décès sont les mêmes ou augmentent d’ici la nouvelle « date limite » du 19 juillet, est-ce que No10 et Sage auront la bouteille pour s’y tenir ? On en doute.

Les sondages montrent le soutien du public à ce nouveau retard. Combien sont des travailleurs à domicile confortables de la classe moyenne profitant du beau temps, ou des employés en congé les pieds levés devant les euros ? Pour le reste, les restrictions sont ruineuses.

Comme c’est extrêmement frustrant qu’une grande partie de l’Amérique, qui a piqué à des rythmes similaires à nous, est déjà beaucoup plus libre. Le Vermont a mis au rebut toutes les bordures hier après que 80% des citoyens ont eu UN jab.

Nous aurions dû être opérationnels bien avant nos concurrents. Pas maintenant.

Le gouvernement a fait face à beaucoup de critiques sur Covid. Une partie est imméritée.

Mais alors qu’ils peuvent ergoter sur le moment exact où la souche indienne a été repérée, ils ont laissé 20 000 passagers indiens se rendre en Grande-Bretagne à partir de scènes de souffrance apocalyptique.

Résultat? Notre liberté reportée. Des milliards de plus perdus, des entreprises ruinées. Vaste arriéré du NHS.

Les conservateurs ne peuvent éviter le blâme pour cela.

Béchir bunkum

Est-ce qu’un cadre sensible de la BBC en 2016 PEUT ignorer le scandale Martin Bashir ?

L’enquête interne sur sa réembauche est une blague.

Martin Bashir a été exposé en 1996 à cause du faux relevé bancaire lié à son interview avec Diana

Le journaliste a été exposé en 1996 à cause du faux relevé bancaire lié à son interview avec la princesse Diana.

Murk a également entouré les interviews ultérieures. Non seulement la BBC l’a réembauché, mais leur « enquête » prétend que c’était au-dessus de tout conseil – et ceux qui ont pris la décision ne connaissaient pas l’étendue de la skulduggery de Bashir.

Déchets. Ce qui était connu du public était un drapeau rouge assez grand.

Cela défie tout simplement la croyance.

Alimentateurs de force

Les soldats FAT sont un danger pour eux-mêmes et pour les autres dans des conditions de combat.

Il n’y a donc aucune excuse pour que les 6 000 obtiennent des scores lamentables dans de nouveaux tests de condition physique plus confortables.

Le ministère de la Défense permet aux escouades de passer des séances d’entraînement s’ils ne sont pas assez bien.

Pendant ce temps, un sur dix est obèse. Ces deux faits peuvent-ils être liés ?

Nos escouades doivent prendre forme.