Des milliers de manifestants ont défilé dimanche à La Havane, à Santiago de Cuba et dans d’autres localités, dénonçant les pénuries de nourriture, de médicaments et de vaccins, et exigeant la fin du régime communiste de la nation insulaire. De nombreuses vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des foules marchant et scandant des slogans tels que « Nous n’avons pas peur », « Liberté » et « Cuba n’est pas à toi ! »

La Havane, Cuba 🇨🇺 pic.twitter.com/0yuYTpiaAE – Juan Carlos Pedreira (@juancpedreira) 11 juillet 2021

Alors que de nombreuses marches semblaient pour la plupart pacifiques, des manifestants auraient renversé des voitures et jeté des pierres sur la police à La Havane et ailleurs.

Des manifestants renversant la voiture d’un haut responsable communiste à Cardenas, Matanzas, Cuba. Ces manifestations ont éclaté dans toute l’île. Ils ne sont pas isolés. C’est un mouvement #SOSCuba#vivaCubalibrepic.twitter.com/8nwQpkvEjn – José Félix Diaz (@josefelixdiaz) 11 juillet 2021

#Cuba 🇨🇺 : scènes inimaginables alors que des manifestants jettent des pierres sur la police. La colère contre le régime est manifestement profonde après 62 ans de répression. #SOSCuba#PatriaYVidaSource : https://t.co/sbncj5yt1mpic.twitter.com/sxnaAv3SKh – Thomas van Linge (@ThomasVLinge) 11 juillet 2021

D’autres vidéos montrent des personnes vandalisant et pillant des magasins.

El pueblo indignado rompiendo las tiendas del Gobierno que le vende la comida al pueblo en EUROS. #SOSCubapic.twitter.com/8pZQXLt92z – Yusnaby Pérez (@Yusnaby) 11 juillet 2021

Cuba será el comienzo ? Será un despertar? pic.twitter.com/o6IjLzvTEB — DolarToday® (@DolarToday) 11 juillet 2021

La nation insulaire est en proie à des pénuries de produits de première nécessité depuis des décennies, sous embargo américain perpétuel, la situation étant encore exacerbée par la pandémie de Covid-19 et la décision de l’administration Trump de reclasser Cuba en tant qu’État parrain du terrorisme. Mais malgré la pression et l’isolement, Cuba est devenu le premier pays d’Amérique latine et des Caraïbes à développer avec succès non pas un mais deux vaccins contre le Covid-19, et a réussi à produire et vacciner au niveau national plus d’un quart de la population avec au moins une dose – tandis que souffrant d’une grave pénurie de seringues en raison des sanctions américaines.

Avec de telles explosions de mécontentement public rarement vues à Cuba depuis la révolution, les politiciens américains se sont immédiatement saisis des troubles, louant les manifestants et promettant leur soutien.

Après des décennies de souffrance à travers une dictature communiste, le peuple cubain mérite la liberté. Je suis fier d’être solidaire du peuple cubain qui réclame la liberté. pic.twitter.com/XNmm6GfHQx – Kevin McCarthy (@GOPLeader) 11 juillet 2021

« La Floride soutient le peuple cubain alors qu’il descend dans la rue contre le régime tyrannique de La Havane », Le gouverneur de Floride Ron DeSantis a déclaré sur Twitter. « La dictature cubaine a réprimé le peuple cubain pendant des décennies et essaie maintenant de faire taire ceux qui ont le courage de dénoncer sa politique désastreuse. »

La Floride soutient le peuple cubain alors qu’il descend dans la rue contre le régime tyrannique de La Havane. La dictature cubaine a réprimé le peuple cubain pendant des décennies et essaie maintenant de faire taire ceux qui ont le courage de dénoncer ses politiques désastreuses#SOSCubapic.twitter.com/H71EYoKdUZ – Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) 11 juillet 2021

La représentante américaine Nicole Malliotakis (R-New York) a déclaré qu’il était encourageant de voir le peuple cubain exiger la fin de sa misère. « J’espère et prie pour un Cuba libre pour mes proches et tous (qui souffrent) sous son régime communiste insupportable. »

L’administration Biden a également exprimé son soutien aux manifestants, bien qu’un responsable du département d’État ait décrit les manifestations comme étant entièrement liées à la pandémie. « Les manifestations pacifiques se multiplient à Cuba alors que le peuple cubain exerce son droit de réunion pacifique pour exprimer sa préoccupation face à l’augmentation des cas de Covid, des décès et des pénuries de médicaments », a déclaré Julie Chung, secrétaire adjointe par intérim du Bureau des affaires de l’hémisphère occidental du département.

Les manifestations pacifiques se multiplient #Cuba alors que le peuple cubain exerce son droit de réunion pacifique pour exprimer sa préoccupation face à l’augmentation des cas / décès de COVID et des pénuries de médicaments. Nous saluons les nombreux efforts du peuple cubain pour mobiliser des dons pour aider ses voisins dans le besoin. – Julie Chung (@WHAAsstSecty) 11 juillet 2021

Des réactions aussi rapides de l’étranger ajoutent de la crédibilité à l’affirmation de Diaz-Canel selon laquelle des forces étrangères auraient pu stimuler et amplifier les manifestations, alors que des manifestants sincères étaient manipulés par des campagnes américaines sur les réseaux sociaux.

« Nous appelons tous les révolutionnaires du pays, tous les communistes, à descendre dans la rue partout où il y a un effort pour produire ces provocations », a-t-il déclaré dans une émission à la nation. Il a ajouté sur Twitter, « La révolution est défendue par les révolutionnaires. Et parmi les révolutionnaires, les communistes vont au front – jamais en tant qu’élite, mais en tant que force consciente et engagée. »

« ¡A la Revolución la defienden los revolucionarios! Y entre los revolucionarios, los comunistas vamos al frente. Jamás como élite, sino en calidad de fuerza consciente y comprometida. » @DiazCanelB « ¡La calle es de los revolucionarios! ».#SomosCuba#SomosContinuidad#Cuba🇨🇺 pic.twitter.com/6qgG03mR07 — Présidence Cuba (@PresidenciaCuba) 11 juillet 2021

Alors que des foules de partisans du gouvernement descendaient dans les rues et que les autorités cubaines mobilisaient les forces de sécurité pour contenir les troubles, le sénateur américain Marco Rubio (R-Floride), dont les parents ont émigré de Cuba, a supplié le président Joe Biden et le secrétaire d’État Anthony Blinken de « appelez les forces militaires cubaines à ne pas tirer sur leur propre peuple ».

El pueblo se moviliza frente a la campaña del imperialismo contra #Cuba. La solidaridad internacional y los cubanos residentes en el outdoor organizan el apoyoa la Nación #EliminaElBloqueopic.twitter.com/hcRI3CciPS — Bruno Rodriguez P (@BrunoRguezP) 11 juillet 2021

Les manifestations ont éclaté quelques jours seulement après que Cuba a approuvé l’utilisation d’urgence de son vaccin fait maison contre le coronavirus Abdala, qu’elle espère éventuellement exporter vers d’autres pays comme l’Argentine, le Mexique, le Vietnam et même l’Iran. Les troubles font également suite à l’assassinat, la semaine dernière, du président Jovenel Moise en Haïti voisin, prétendument par une escouade composée de 26 Colombiens et de deux Haïtiens-Américains.

je demande @POTUS@SecBlinken d’appeler les membres de l’armée cubaine à ne pas tirer sur leur propre peupleLe parti communiste incompétent de #Cuba ne peut pas nourrir ou protéger les gens contre le virus. Maintenant, les militaires doivent défendre le peuple, pas le parti communiste. – Marco Rubio (@marcorubio) 11 juillet 2021

Diaz-Canel a succédé à Raul Castro en tant que président en 2018 et en tant que chef du Parti communiste plus tôt cette année. Peu de temps après avoir assumé ce dernier rôle en avril, il aurait dit aux chefs de parti, « Nos ennemis jurés réfléchissent aux plans les plus pervers pour attaquer la révolution, créer la méfiance et briser l’unité. La révolution cubaine ne sera pas trahie ou livrée à ceux qui jouent avec le sort de la patrie.

