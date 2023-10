Le langage autour du débat sur l’avortement a changé ces derniers mois, les pro-vie et les partisans du choix recherchant de nouveaux messages avec les termes « bébé » et « liberté », respectivement, avant les élections de 2024, selon Axios.

Les militants se sont tournés vers les électeurs pour faire valoir leur programme respectif sur cette question et les sondages ont indiqué que les Américains ne sont pas d’accord avec les étiquettes traditionnelles de « pro-vie » et de « pro-choix » à la suite de la décision de la Cour suprême d’annuler Roe v. Wade en 2022. Anat Shenker-Osorio, consultante pour les groupes et campagnes démocrates, a déclaré que le mot « liberté » serait une mise à jour « extraordinairement efficace » pour le terme « choix », Axios signalétandis que les Républicains ont choisi d’utiliser le terme « bébé » ou « enfant à naître ». (EN RAPPORT: Red State AG poursuit le gouvernement fédéral pour avoir retiré des millions de ses poches et les avoir donnés à Planned Parenthood)

Shenker-Osorio a déclaré qu’utiliser des mots comme « liberté » pour plaider en faveur du droit à l’avortement signifie « vous devenez un héros, vous pouvez faire partie de ce mouvement ». NARAL Pro-Choice America (NARAL) a changé son nom en septembre pour devenir « Liberté reproductive pour tous » dans le but de convaincre davantage de modérés à leur cause. L’organisation chargée de l’avortement a déclaré que ce nom offrirait « une voie à suivre plus claire et plus inclusive ». « La lutte pour le droit et l’accès à l’avortement se trouve à un moment critique », a déclaré Mini Timmaraju, président de l’organisation. « Alors que la coalition des Américains en faveur de la liberté reproductive grandit de jour en jour, nos dirigeants ont identifié une voie à suivre plus claire et plus inclusive pour mobiliser cette nouvelle base de soutien élargie. »

Les républicains ont également discuté de changements potentiels pour le mouvement pro-vie et les sénateurs américains ont tenu une réunion à huis clos, également en septembre, pour exprimer leurs inquiétudes quant au fait que le terme « pro-vie » soit désormais considéré comme trop extrême. Le sénateur républicain Josh Hawley du Missouri a déclaré que c’était une erreur de « supposer » que tout le monde comprend le sens du terme et que les défenseurs et les législateurs devaient être plus « précis » lorsqu’ils parlent de la question.

Les militants de l’avortement ont fait pression pour que des amendements constitutionnels soient apportés dans leurs États afin de consacrer l’avortement comme un droit protégé et se battent avec les défenseurs de la vie sur le langage de la législation qui sera présentée aux électeurs. La Cour suprême de l’Ohio a statué le 19 septembre que le terme « enfant à naître » pouvait rester dans un amendement proposé malgré les protestations des militants pro-choix, qui affirmaient que le langage était trompeur.

Le procureur général républicain Ashley Moody de Floride a demandé le 9 octobre à la Cour suprême de l’État de demander que le libellé d’un amendement proposé sur l’avortement soit modifié, car sa forme actuelle « induirait en erreur » les électeurs. Elle a noté que l’utilisation du terme viabilité dans l’amendement pourrait poser problème car il comporte de multiples définitions qui désignent différentes étapes de la grossesse.

“Comme toute mère le sait, la “viabilité” a deux significations lorsqu’il s’agit de grossesse”, a écrit Moody dans un communiqué. article pour Florida’s Voice. « En ce qui concerne la viabilité, même le Collège américain des obstétriciens et gynécologues, pro-choix, note les deux définitions médicales et insiste sur le fait que »[t]le concept de viabilité de [an unborn baby] est souvent déformé ou mal interprété sur la base de principes idéologiques. Cela perpétue une compréhension incorrecte et non scientifique des termes médicaux.

