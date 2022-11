Libérez votre gourmandise intérieure avec jusqu’à 50 % de réduction sur Fly by Jing Spices et plus

La premières offres du Black Friday sont en plein essor, et bien que ce soit le moment idéal pour acheter des téléviseurs et des gros appareils électroménagers en solde, ce ne sont pas les seules offres dont vous pouvez profiter en ce moment. Si vous êtes un cuisinier à la maison ou si vous appréciez simplement les bonnes saveurs, vous voudrez peut-être profiter de . Cette entreprise est surtout connue pour son délicieux chili croustillant du Sichuan et fabrique des tonnes d’autres épices et condiments uniques, et en ce moment, vous pouvez en acheter jusqu’à 50% de réduction. Cette vente se déroule jusqu’au 28 novembre, vous avez donc tout le temps de magasiner.

Je cuisine beaucoup de cuisine asiatique chez moi, j’ai donc toujours un pot de à portée de main. Mais même si vous n’êtes pas vraiment un cuisinier à la maison, ce condiment piquant et épicé fonctionne très bien sur tout, des œufs au plat à la pizza et même à la crème glacée si vous vous sentez aventureux. Et en ce moment, vous pouvez vous procurer un pot pour seulement 12 $, soit 20 % de réduction sur le prix habituel. Ou, si vous préférez quelque chose d’un peu plus sucré pour accompagner cette épice, vous pouvez prendre un pot de , une sauce soja fuzhi lentement brassée remplie d’épices qui est excellente sur les boulettes et bien plus encore. Il est également à 20% de réduction en ce moment, vous pouvez donc le récupérer pour seulement 12 $.

Fly by Jing propose également de nombreux kits et lots plus gros en vente, au cas où vous feriez des achats de cadeaux pour le gourmand de votre vie. La comprend un pot de chili croustillant et de sauce Zhong, ainsi que le puissant mélange d’épices Mala de Fly by Jing et une cuillère de service en bois gratuite, pour seulement 36 $, soit 9 $ de réduction sur le prix habituel. Et si vous voulez voir grand, vous pouvez saisir le pour 79 $, soit la moitié du prix habituel. Il comprend toutes les épices de la boîte Triple Threat ci-dessus, ainsi qu’une bouteille de vinaigrette au piment croustillant, une sélection unique de piments séchés, une cuillère Salsero pour servir et un exemplaire du magazine Tastes Different, qui comprend des interviews et des idées de recettes exclusives.