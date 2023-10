Libérez les quilleurs et abandonnez l’appel de l’arbitre : les règles du cricket doivent changer | Actualités sur le cricket

Il y a douze mois, le Marylebone Cricket Club (MCC), gardien des lois du cricket, a introduit de nouvelles lois dans ce sport tout en peaufinant celles existantes.

Des joueurs de remplacement et des balles mortes à l’interdiction des sorties des non-attaquants et de l’application de salive sur le ballon, le cricket a subi des changements importants.

Mais il y a toujours de la place pour plus. Voici cinq autres règles qui, selon Al Jazeera, le cricket doit changer.

1. Interdire les hits gratuits

Le cricket est un jeu de frappeurs, quel que soit le format dans lequel il est joué ou le statut du match en question. L’amour de la foule pour les limites, les scores élevés et le fait de voir le ballon dans les tribunes a souvent été présenté comme la raison pour laquelle les autorités l’ont incliné en faveur des frappeurs.

Un frappeur s’en sort souvent avec des erreurs – une prise manquée, un avantage manqué, un coup sûr. Cependant, il existe de nombreuses pénalités pour un quilleur, y compris lorsqu’il dépasse le cadre, ce qui entraîne non seulement un point supplémentaire et le fait que le frappeur ne soit pas distribué, mais également un coup franc qui s’ensuit.

Si un frappeur est autorisé à commettre une erreur, il n’est pas nécessaire d’imposer une pénalité supplémentaire au lanceur après un petit étirement du pied.

La seule règle du Free Hit : faites en sorte que cela compte.

2. Empêcher les frappeurs d’avoir une seconde chance

Nous avons établi qu’il s’agit d’un jeu de frappeurs ; de la limitation du nombre de videurs dans un over et du nombre de nouvelles balles des deux côtés dans les ODI, à l’imposition de restrictions sur le terrain et de dépassements pour les quilleurs.

Alors pourquoi un frappeur a-t-il droit à une seconde chance d’empêcher la balle de toucher les moignons après qu’il a tenté de la jouer et qu’elle a décollé du bâton ou ricoché sur le corps vers les moignons ?

Puisqu’un frappeur est pénalisé pour avoir obstrué ou entravé un lancer, pourquoi une opportunité probable de prise de guichet est-elle refusée de cette manière ? Le fait que la balle soit liée aux moignons signifie que le quilleur a clairement fait quelque chose de bien.

Établissez la règle d’Eminem : vous n’avez qu’un seul coup, ne manquez pas votre chance de souffler…

3. Éliminez les dépassements de limites pour les quilleurs (au moins dans les ODI)

Parlons des dépassements de limites en détail. Pourquoi les avons-nous?

Les frappeurs, s’ils sont assez bons, peuvent enchaîner 20 ou 50 overs (selon le format) pour montrer leur valeur et accumuler des records. Les quilleurs ne le peuvent pas.

Alors que regarder Rohit Sharma ou Ben Stokes faire pleuvoir des six pendant la majorité des manches est immensément gratifiant pour les amateurs de cricket, les mêmes opportunités devraient être offertes à la magie de Rashid Khan ou aux curleurs de Shaheen Shah Afridi.

Si les frappeurs ne sont pas obligés de retourner au vestiaire, pourquoi les quilleurs sont-ils confinés à la limite alors qu’ils pourraient évoquer autant de magie et d’excitation que les frappeurs ?

4. Empêcher les joueurs de toucher le ballon en dehors des limites

Une prise de vue aérienne se dirige vers la foule. Le joueur défensif chronomètre parfaitement un saut, poussant le ballon dans les airs et le ramenant dans la direction d’où il vient. Ils retournent sur le terrain pour effectuer une capture ou la renvoient à leurs coéquipiers si la capture n’est pas possible – de toute façon, un quatre ou un six a été empêché. L’agilité, la présence d’esprit et l’athlétisme sont louables, mais cela aurait dû être une limite.

Le frappeur ne doit pas être pénalisé si la balle ne touche pas le sol (ou les panneaux publicitaires) après avoir franchi la limite.

Le cricket devrait suivre l’exemple du football, où un but est accordé lorsque le ballon entier franchit la ligne.

5. Supprimez la décision de l’arbitre

Une critique est effectuée et tous les regards sont tournés vers le grand écran. Le suivi de la balle montre la balle frappant les moignons. Mais est-ce sorti ou pas ?

Eh bien, cela dépend de ce que l’arbitre sur le terrain a dit en premier lieu ; le jugement initial de l’arbitre peut annuler le jugement de la technologie, par exemple, un « non retiré » dans une situation dans laquelle la balle est montrée coupant les moignons dans un LBW.

L’ancien chef du comité de cricket de l’ICC, Anil Kumble, a déclaré qu’il était « important » que l’appel de l’arbitre continue de faire partie du système de révision.

« Le principe qui sous-tend le DRS [Decision Review System] « L’objectif était de corriger des erreurs évidentes dans le jeu tout en garantissant que le rôle de l’arbitre en tant que décideur sur le terrain de jeu soit préservé, en gardant à l’esprit l’élément de prédiction impliqué par la technologie », a déclaré Kumble.

« La décision de l’arbitre permet que cela se produise, c’est pourquoi il est important que cela reste. »

Mais le signal doux – par lequel les arbitres sur le terrain indiquaient un verdict non officiel sur un guichet potentiel tout en envoyant un avis au guichet TV – a été retiré du jeu. Ainsi, l’appel de l’arbitre peut facilement emboîter le pas.