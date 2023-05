"Libérez Imran Khan": La Cour suprême du Pakistan ordonne l’arrestation "Illégal"

L’arrestation d’Imran Khan par le principal organe anti-corruption du Pakistan est illégale et il devrait être libéré immédiatement, a déclaré jeudi la Cour suprême du pays au milieu de violentes manifestations de partisans de l’ancien Premier ministre qui fait face à des allégations de corruption. M. Khan est sous la garde du National Accountability Bureau (NAB).

L’ordre d’amener M. Khan, 70 ans, à la Cour suprême a été émis par un banc de trois membres composé du juge en chef Umar Ata Bandial, du juge Muhammad Ali Mazhar et du juge Athar Minallah.

La Cour suprême, après avoir entendu la demande de réparation de M. Khan, a vivement critiqué le NAB pour avoir arrêté l’ancien Premier ministre dans les locaux de la Haute Cour d’Islamabad, où il était venu comparaître dans une affaire.

La Cour suprême a déclaré que M. Khan devrait retourner à la Haute Cour d’Islamabad à 10 heures aujourd’hui et suivre la décision de la Haute Cour. Seuls 10 de ses partisans seront autorisés à le rencontrer, a déclaré la Cour suprême.

Président de la PTI @ImranKhanPTI à la Cour suprême aujourd’hui. Son arrestation a été déclarée illégale. pic.twitter.com/ewwwIRfqaz — PTI (@PTIofficial) 11 mai 2023

M. Khan dirige le parti Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI).

Le juge en chef Bandial a déclaré qu’une personne ne peut être arrêtée dans les locaux du tribunal sans l’autorisation du greffier. « Si un individu se rend au tribunal, que signifie l’arrêter ? » a déclaré le juge en chef, selon l’agence de presse Press Trust of India.

M. Khan a allégué qu’il avait été torturé sous la garde du NAB et qu’il n’avait même pas été autorisé à utiliser les toilettes. L’ancienne superstar du cricket, qui reste populaire au Pakistan, a affirmé avoir reçu une injection pour provoquer une crise cardiaque lente.

L’arrestation de M. Khan fait suite à des mois de crise politique et est intervenue quelques heures après que la puissante armée a réprimandé l’ancien joueur de cricket international pour avoir allégué qu’un officier supérieur avait été impliqué dans un complot visant à le tuer.

Certains manifestants se sont irrités contre les militaires, incendiant la résidence du commandant du corps à Lahore et assiégeant l’entrée du quartier général de l’armée dans la ville de garnison de Rawalpindi.

Les politiciens pakistanais ont souvent été arrêtés et emprisonnés depuis la fondation du pays en 1947, mais peu ont défié aussi directement une armée qui a organisé au moins trois coups d’État et qui a gouverné pendant plus de trois décennies.