Libérer le potentiel d’apprentissage extrascolaire d’Ed Tech

L’industrie des technologies éducatives est en plein essor et révolutionne l’enseignement et l’apprentissage. La « technologie éducative » a donné naissance à une nouvelle génération de produits – soutenus par d’énormes fonds philanthropiques et de capital-risque – qui promettent de promouvoir un enseignement activement engagé, socialement connecté et personnalisé. L’ampleur de cet investissement est stupéfiante : le marché mondial des technologies éducatives devrait atteindre une valeur de 421 milliards de dollars d’ici 2032contre 129 milliards de dollars en 2022.

C’est encourageant car l’ampleur du problème que la technologie éducative vise à résoudre est également énorme. Même avant le COVID, dans la période de 2012 à 2020, les faibles résultats moyens aux tests et l’écart de scores entre les étudiants favorisés et défavorisés étaient profondément préoccupants. Depuis la pandémie, ces problèmes se sont aggravés mathématiques, en lisant et histoirece qui laisse présager de graves conséquences pour un trop grand nombre d’enfants.

La technologie éducative aura-t-elle l’impact espéré, en augmentant considérablement les compétences des étudiants et en comblant les écarts de résultats aux tests basés sur le revenu ? Nous avons besoin de beaucoup plus de preuves, suivies d’interventions politiques réfléchies, pour répondre à cette question.

Une récente étude complète rapport d’un groupe d’économistes de Columbia, Northwestern et ailleurs résumant les preuves expérimentales sur l’utilisation des technologies éducatives pour l’apprentissage en classe montre de nombreux avantages, en particulier pour l’apprentissage assisté par ordinateur (appelés systèmes de tutorat intelligents) et pour l’apprentissage des mathématiques. Mais le développement des compétences des enfants commence bien avant leur entrée à l’école. L’écart de compétences entre les enfants favorisés et les enfants mal desservis est également apparent avant que nombre d’entre eux n’entrent à l’école, et l’écart ne diminue pas au cours des années scolaires. Il est donc sans doute très important de comprendre l’utilisation et l’efficacité des technologies éducatives dans les familles avec de jeunes enfants à la maison.

La recherche à notre Laboratoire d’analyse comportementale et parentale à l’Université de Chicago démontre la promesse des technologies éducatives pour accroître à la fois l’engagement des parents dans les activités d’apprentissage avec leurs enfants et pour accroître les compétences des enfants. Les expériences sur le terrain trouvées (comme décrit dans notre publication récente) que permettre aux familles à faible revenu ayant des enfants d’âge préscolaire d’accéder à des applications d’apprentissage des mathématiques peut accroître les compétences des enfants en mathématiques lorsque les parents participent également à l’apprentissage des mathématiques de leur enfant.

Cela peut être dû au fait que, comme le montrent d’autres preuves du BIP Lab, lorsque les enfants et leurs parents recevaient soit des applications mathématiques sur une tablette numérique, soit des jeux d’apprentissage mathématiques analogiques, les enfants bénéficiant d’applications mathématiques entendaient davantage de « discours mathématiques » et avaient des parents plus positifs. -interactions entre enfants par rapport à celles données aux jeux analogiques. Par exemple, les enfants utilisant des applications mathématiques ont entendu plus d’éloges comme « excellent travail », « oui » et « tu gagnes », et moins de cas de corrections négatives comme « c’est de la triche », « c’est faux » ou « arrête ça ».

Il est important de noter que fournir aux familles des applications d’apprentissage des mathématiques conçues pour les jeunes enfants a accru l’engagement des parents auprès de leurs enfants dans les activités d’apprentissage, même si les applications mathématiques ont été conçues pour impliquer l’enfant seul, sans adulte. L’utilisation d’applications mathématiques peut transformer le rôle d’un parent d’enseignant en un rôle de modérateur pendant le processus d’apprentissage des mathématiques de l’enfant, ce qui peut, à son tour, alléger le stress et le fardeau des parents liés à la maîtrise de la matière. Dans l’ensemble, un tel processus nécessiterait moins d’efforts de la part des parents et augmenterait le plaisir pour eux et leurs enfants.

Malgré ces premiers résultats prometteurs, il nous reste encore beaucoup à apprendre. Par exemple, des études qui identifient les effets positifs de l’apprentissage assisté par ordinateur en classe montrent que ces outils ne fonctionnent que lorsque les enseignants consacrent du temps à les utiliser et que les éducateurs reçoivent la formation et l’encadrement appropriés pour les utiliser. les utiliser efficacement. Une autre étude que nous avons réalisée montre que lorsque les enfants ont accès à des applications mathématiques de haute qualité à la maison, celles-ci augmentent le temps qu’ils consacrent aux activités mathématiques, mais peuvent également diminuer le temps qu’ils consacrent à la lecture.

Un problème clé pour les technologies éducatives est que l’utilisation à domicile du matériel d’apprentissage numérique diminue avec le temps, réduisant ainsi son efficacité potentielle. Une autre étude BIP en cours d’une durée de 24 semaines qui suit l’utilisation précoce des applications mathématiques a révélé que cette utilisation avait diminué en moyenne de 54 % à la semaine 10 et de 78 % à la semaine 20 de l’intervention. Repenser la conception des applications pour réduire ce « fondu » pourrait accroître considérablement leur efficacité.

De plus, au lieu de combler un écart, le recours aux technologies éducatives pourrait contribuer à une plus grande inégalité en matière d’éducation. Si la technologie éducative peut effectivement améliorer l’apprentissage, mais que les élèves défavorisés ont moins accès à l’internet, aux appareils et aux plateformes d’apprentissage numérique à la maison et à l’école, ces élèves perdront du terrain par rapport à leurs pairs plus favorisés.

Pour répondre à bon nombre des questions persistantes, il faudra investir sérieusement dans de nouvelles recherches. Les gouvernements fédéral et étatiques pourraient inciter les entreprises de technologie éducative à parrainer des recherches tierces légitimes et externes sur leurs produits et à consolider les conclusions collectives à leur sujet afin que les écoles et les parents puissent facilement accéder aux informations sur ce qui fonctionne. Actuellement, les entreprises de technologie éducative sont peu incitées à poursuivre des recherches indépendantes et rigoureuses ; souvent, de petites études de cas ou des tests internes sont présentés comme preuve, avec peu de conséquences sur le marché. Assurer un financement suffisant pour la recherche fondamentale sur l’apprentissage grâce à la technologie devrait être une priorité fédérale et philanthropique claire.

Ensuite, si les preuves confirment leur efficacité, nous devons trouver des moyens d’égaliser l’accès aux outils technologiques éducatifs grâce aux efforts intersectoriels de l’industrie des technologies éducatives, de la philanthropie, des organisations communautaires et des gouvernements fédéral, étatiques et locaux. Il sera essentiel de fournir gratuitement ou à prix réduit des outils éprouvés aux populations défavorisées pour garantir l’égalité d’accès et garantir que les enseignants, les familles et les élèves disposent de tous les éléments dont ils ont besoin pour réussir à utiliser efficacement les plateformes numériques. La réussite doit être mesurée à l’aide de mesures bien validées des compétences des enfants, et nous devons rechercher non seulement une amélioration globale, mais également une réduction des écarts de compétences entre les enfants économiquement favorisés et leurs pairs moins favorisés.