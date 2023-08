Libérer la valeur des données de la chaîne d’approvisionnement dans tous les secteurs

Ces normes d’identification et de capture de données fonctionnent avec d’autres pour le partage d’informations, notamment les données de base, les données de transactions commerciales, les données d’événements physiques et les normes de communication pour le partage d’informations entre applications et partenaires. Les informations phygitales doivent répondre à un large éventail de besoins, notamment la conformité réglementaire, la protection de l’engagement des consommateurs et des patients, ainsi que les exigences de la chaîne d’approvisionnement et des partenaires commerciaux, telles que l’approvisionnement, la production, le marketing et le reporting ESG.

La réglementation est un moteur important de l’industrie : la chaîne de contrôle et l’authentification des produits et des partenaires commerciaux sont essentielles pour des chaînes d’approvisionnement sûres et sécurisées. « Les gouvernements et les agences de réglementation ont tiré parti de l’adoption généralisée de normes pour promouvoir les objectifs mondiaux de sécurité des aliments, des produits et des consommateurs », déclare Siobhan O’Bara, vice-présidente senior de l’engagement communautaire pour GS1 US, membre de GS1, une organisation mondiale non gouvernementale. -organisation à but lucratif de normalisation de la chaîne d’approvisionnement.

Nouveaux développements dans les normes dans tous les secteurs

Les normes mondiales et les identifiants uniques déterminent non seulement l’évolution actuelle de la chaîne d’approvisionnement, mais ils permettent également des cas d’utilisation robustes dans une grande variété de secteurs. Voici quelques exemples à considérer.

Soins de santé: Les organismes de santé d’aujourd’hui sont sous pression pour améliorer les résultats pour les patients, prévenir les erreurs et contrôler les coûts. Les systèmes d’identification peuvent aider en fournissant aux patients des informations qui les aident à suivre les protocoles médicaux.

« Nous savons qu’en matière de soins de santé, un aspect crucial de notre monde n’est pas seulement de savoir si les gens ont accès aux soins de santé, mais aussi s’ils suivent leurs instructions cliniques », explique O’Bara.

O’Bara donne l’exemple d’un nébuliseur domestique, un appareil utilisé pour administrer des médicaments destinés à améliorer les symptômes respiratoires. En équipant un nébuliseur d’une puce RFID, dit-elle, « un patient peut savoir s’il suit le traitement prescrit. Par exemple, s’il y a un filtre avec ce nébuliseur, lorsqu’il est verrouillé dans l’appareil, la puce envoie un signal et le nébuliseur peut afficher au patient l’heure exacte à laquelle le filtre a été consommé. Ce mécanisme peut également indiquer aux professionnels de santé si le patient suit correctement le protocole. Le résultat est non seulement un risque moindre de mauvaise communication avec le patient, mais également une amélioration des soins aux patients.

Vente au détail: Les données sur l’origine d’un article peuvent éviter des pertes commerciales et améliorer la sécurité publique. Par exemple, une épicerie qui fait l’objet d’un rappel de produit sur des épinards en raison d’une épidémie bactérienne doit être en mesure de retracer l’origine des lots, ou doit détruire la totalité de son inventaire. Un identifiant unique peut améliorer la rapidité, l’exactitude et la traçabilité des rappels pour des raisons de sécurité publique, de précision et de rentabilité.

Biens de consommation: Un code-barres 2D sur une bouteille de lotion pour les mains peut révéler une grande quantité de données aux consommateurs, notamment son origine, ses ingrédients, sa certification biologique et ses matériaux d’emballage. Pour l’industrie, les identifications uniques peuvent indiquer aux employés des entrepôts où se trouve un produit, informer les distributeurs si un produit contient des ingrédients potentiellement dangereux et avertir les détaillants si un produit est soumis à des restrictions d’âge. « Les données génèrent de la valeur dans toutes les directions de la chaîne d’approvisionnement », déclare O’Bara. « Les normes de données sont le seul moyen d’obtenir avec précision et cohérence (en toute confiance) ces points de données et de s’y fier pour mener à bien vos opérations commerciales », explique-t-elle.