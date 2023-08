Libérer la puissance du pickleball : Cornerstone Sport et Global Sports ouvrent la voie en Inde

Cornerstone Sport, une agence leader de gestion sportive et de représentation de talents, a annoncé aujourd’hui son partenariat avec Global Sports pour accueillir le Monsoon Pickleball Championship à Mumbai, en Inde. L’événement aura lieu du 24 au 27 août 2023 au Nesco Center de Goregaon.

Avec deux championnats réussis en 2023, l’Indian Open à Goa avec plus de 240 joueurs et le Global Sports Pickleball Championship organisé en mai avec plus de 370 joueurs. Shashank Khaitan, un illustre scénariste-réalisateur connu pour ses œuvres acclamées comme « Badrinath Ki Dulhania », « Humpty Sharma ki Dulhania », « Govinda Naam Mera » et « Dhadak », son projet récemment sorti avec Karan Johar, « Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani « , en tant qu’écrivain, dirige l’initiative visant à promouvoir le sport en pleine croissance du Pickle Ball en Inde.

La troisième édition du Monsoon Pickleball Championship est un événement très attendu qui attirera plus de 600 participants et de nombreux fans et spectateurs de toute l’Inde. Le tournoi comportera une variété de divisions, notamment le simple, le double et le double mixte. Avec une énorme cagnotte de 15 Lakhs. Cela promet une confrontation entre stars alors que des célébrités de Bollywood de premier plan se rendront sur le terrain pour un match d’exhibition passionnant !

EN SAVOIR PLUS: Aamir Khan et Fatima jouent au pickleball dans une vidéo virale ; Les fans SLAM Paps pour « invasion de la vie privée » – News18

Notre vision commune est de faire du pickleball un nom connu en Inde », a déclaré Shashank Khaitan, partenaire de Global Sports. « Nous sommes ravis de nous associer à Cornerstone Sport pour le Monsoon Pickleball Championship. Cette collaboration représente une étape importante dans la promotion du pickleball en Inde. et mettre en valeur le potentiel du sport sur la scène mondiale. Avec l’intérêt croissant pour le pickleball, nous sommes ravis d’assister au succès du championnat et d’inspirer davantage de personnes à adopter ce sport passionnant.

EN SAVOIR PLUS: L’édition inaugurale du championnat Ultimate Pickleball débutera à Mumbai à partir du 29 septembre – News18

«Le Pickleball présente une opportunité passionnante d’enrichir le paysage sportif et nous, chez Cornerstone, sommes enthousiastes à l’idée de soutenir sa croissance et d’offrir aux joueurs une plateforme pour s’épanouir. Ce partenariat souligne notre engagement à promouvoir le sport dans le pays et marque le début d’un chapitre passionnant pour les amateurs de pickleball à l’échelle nationale », a déclaré M. Bunty Sajdeh, PDG de Cornerstone Sport.

Le Monsoon Pickleball Championship marque une étape importante dans cette vision. Le tournoi devient un témoignage du potentiel d’inspiration et d’union du sport. Grâce à cet événement, Cornerstone Sport et Global Sports cherchent à jeter des bases durables pour la croissance du pickleball en Inde. Ils visent à créer des opportunités pour les joueurs de tous niveaux d’adopter et d’exceller dans le sport qu’ils aiment.

La vision du pickleball en Inde va au-delà de ce championnat, elle cherche à laisser un héritage d’esprit sportif, de passion et de joie, résonnant dans le cœur des passionnés de pickleball pour les générations à venir.

À propos de Sports mondiaux

Créé il y a un an et demi, Global Sports a mis en place un écosystème pour le pickleball à Mumbai, Goa et dans toute l’Inde. Diriger du coaching, fournir des terrains pour jouer et organiser des tournois à Mumbai et Goa. Il vise à faire du Pickleball un nom connu et à offrir aux athlètes l’opportunité de faire de ce jeu une carrière. Shashank Khaitan, le prolifique scénariste, producteur et réalisateur indien, à la tête de l’initiative visant à promouvoir le sport en pleine croissance du Pickleball.

À propos de Cornerstone Sport

Animé par la passion, la liberté de création et l’esprit d’entreprise, Cornerstone est à la tête d’une agence de conseil en marques new age, de marketing sportif et de gestion des talents. Créée en 2008, nous sommes une agence à service complet axée sur le domaine du sport et du divertissement, travaillant avec des marques pour proposer des solutions uniques et variées allant des associations de célébrités aux parrainages, au développement et aux affiliations de propriété intellectuelle ainsi qu’à l’activation de marques.