Par Apporav Nischal

Au cours des dernières décennies, l’éducation a connu une transformation remarquable, portée par les progrès technologiques rapides. Faisant converger outils innovants et approches pédagogiques, il inaugure une ère d’apprentissage marquée par une accessibilité et une personnalisation sans précédent. Traditionnellement, les responsables de l’éducation s’efforçaient de répondre aux divers besoins des élèves dans un cadre standardisé, confrontés à des classes surchargées et à un ratio élèves/enseignant déséquilibré. Cependant, l’émergence de l’apprentissage personnalisé modifie ce paysage éducatif.

Aux États-Unis, environ 60 % des enseignants de la maternelle à la 12e année ont intégré des éléments d’apprentissage personnalisés dans leurs classes, selon un rapport d’EdTechXGlobal. L’apprentissage personnalisé, qui consiste à adapter les expériences éducatives pour répondre aux besoins et préférences uniques de chaque élève, implique une évaluation méticuleuse des styles d’apprentissage, des forces, des faiblesses et des intérêts. Cette approche est rendue possible par la technologie permettant aux enseignants de collecter et d’analyser en toute sécurité des données sur les performances des élèves, d’adapter la diffusion du contenu et de fournir des commentaires en temps opportun, créant ainsi une approche éducative basée sur les données.

En Inde le marché des technologies éducatives devrait atteindre 30 milliards de dollars d’ici 2030, les plateformes d’apprentissage personnalisé basées sur l’IA gagnant en popularité, comme le rapporte RBSA Advisors. À l’avant-garde de cette transformation se trouve Intelligence artificielle (IA). Les technologies d’IA remodèlent les salles de classe du monde entier, permettant aux enseignants de créer des parcours d’apprentissage personnalisés qui s’adaptent au rythme et au style d’apprentissage de chaque élève. Les systèmes basés sur l’IA prédisent la manière dont les individus apprennent, en organisant des supports précisément alignés sur les objectifs et les réalisations antérieures de chaque apprenant.

Une étude de McKinsey & Company révèle que les technologies éducatives basées sur l’IA ont le potentiel de réduire jusqu’à 20 % l’écart de réussite entre les élèves très performants et peu performants. L’analyse prédictive, un sous-ensemble de l’IA, utilise des méthodes statistiques pour prédire les résultats potentiels sur la base de données historiques. Cette technologie transforme les données éducatives, telles que les résultats des évaluations, les notes, les relevés de présence et les incidents de comportement, en informations exploitables. Les éducateurs et le personnel de soutien identifient de manière proactive les défis et élaborent des stratégies de soutien ciblées, en veillant à ce qu’aucun élève ne soit laissé pour compte.

Selon l’International Data Corporation (IDC), les dépenses mondiales en RA et VR dans l’éducation devraient atteindre 13,8 milliards de dollars d’ici 2023, soulignant l’importance croissante des technologies immersives dans l’éducation. Outre l’IA, l’intégration de la réalité virtuelle (VR) et de la réalité augmentée (AR) est extrêmement prometteuse. Ces technologies créent des environnements immersifs, transportant les étudiants à des moments et des lieux différents, superposant textes et traductions, aidant les étudiants ayant des difficultés ou des handicaps linguistiques et gamifiant l’expérience d’apprentissage. De telles expériences immersives améliorent considérablement l’engagement et la compréhension des étudiants.

Même si les avantages de la technologie dans l’éducation sont indéniables, des questions persistent quant à sa capacité à remplacer entièrement les éducateurs humains. Il est essentiel de préciser que la technologie, y compris l’IA, ne remplace pas les enseignants mais plutôt un outil puissant améliorant leurs capacités. Les éducateurs restent la force directrice, dispensant l’enseignement et facilitant des liens significatifs avec leurs élèves.

Une autre préoccupation est le risque de dépendance sur la technologie qui entrave la capacité des élèves à apprendre de manière indépendante, à résoudre des problèmes de manière créative et à penser de manière critique. Cependant, il est crucial de différencier les différentes applications de l’IA. L’IA peut être utilisée comme un partenaire consciencieux dans l’éducation, établissant un équilibre entre l’assistance technologique et le développement de compétences d’apprentissage indépendant.

En exploitant la puissance de l’IA et des technologies émergentes, nous envisageons un avenir dans lequel l’éducation sera non seulement plus efficace et plus équitable, mais aussi profondément personnalisée. Les étudiants auront l’occasion de libérer leur plein potentiel, tandis que les enseignants pourront se concentrer sur ce qui compte vraiment : guider et inspirer la prochaine génération. Alors que nous continuons à intégrer la technologie dans l’éducation, il est impératif que nous le fassions avec une vision claire de l’amélioration de l’expérience éducative de toutes les personnes impliquées.

L’auteur est chef de pays et directeur général de PowerSchool India

